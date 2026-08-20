El río Paraguay mantiene niveles críticos con tendencia al descenso

Según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología, la capital y diversos puntos estratégicos sobre la cuenca del río Paraguay experimentan una preocupante falta de caudal, reflejando variaciones negativas en puntos neurálgicos de la navegación.
El monitoreo diario de la cuenca del río Paraguay arroja una radiografía preocupante sobre la situación hídrica actual. En Asunción, el nivel del agua se sitúa en 1,39 metros, registrando una bajada de 2 centímetros respecto a la jornada anterior.
Esta tendencia a la baja, aunque moderada en la capital, se repite en diversos puertos fundamentales para la logística nacional y el transporte de carga.
La situación es heterogénea a lo largo del cauce. Mientras que algunos puntos logran mantener cierta estabilidad, otros sufren descensos más acentuados.
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En la ciudad de Alberdi, se observa una de las variaciones más marcadas de la jornada, con un descenso de 12 centímetros, situando el nivel en 2,96 metros.
Por otro lado, puertos clave como Concepción y Humaitá reflejan un descenso de 2 centímetros cada uno, con niveles de 2.15 metros y 2.38 metros, respectivamente.
En contraste, localidades como Villeta (1,80 m) y Puerto Antequera (1.82 m) muestran estabilidad, sin variaciones en las últimas 24 horas.
La estabilidad observada en puertos como Pilar, que mantiene un nivel de 3.02 metros, Fuerte Olimpo 4,02 m, Bahía Negra 3,93 m, Ita Enramada 1.88 m, Puerto Antequera 1,82 m y Villeta 1,80 m, ofrecen un ligero respiro en medio de una tendencia general de aguas bajas que afecta la navegabilidad del río Paraguay y, por ende, la cadena de suministro nacional.