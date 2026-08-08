¿Llegada de El Niño? Estos son los niveles de los principales ríos en Paraguay

Según el informe actualizado de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los principales cauces hídricos del país registran comportamientos variados, con repuntes significativos en el río Paraná y descensos en el río Paraguay.

Esta radiografía hídrica cobra singular relevancia en el contexto del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), cuyo impacto local se aguarda con mayor fuerza durante el mes de agosto y los meses posteriores de transición hacia la primavera.

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El río Paraguay, con leves repuntes y bajas

En la cuenca del río Paraguay, los incrementos más notorios se concentraron en norte. En Puerto Murtinho (Brasil) e Isla Margarita la altura subió 1 centímetro y alcanzaron 3,19 metros en ambos puntos. Una tendencia similar se observó en la ciudad de Concepción, donde el nivel aumentó 1 centímetro para ubicarse en 2,28 metros.

En contrapartida, las aguas mostraron un comportamiento estable en los puertos de Puerto Rosario y Villeta, donde no se registraron variaciones y se mantuvieron en 2,00 metros y 1,99 metros, respectivamente.

Sin embargo, en el tramo sur se reportaron las caídas más pronunciadas. Humaitá encabezó el descenso con un repliegue de -6 centímetros y marca 2,94 metros. Por su parte, en Pilar y Alberdi las aguas bajaron -5 centímetros y fijan sus niveles en 3,53 metros y 3,42 metros. Similar reducción se constató en Puerto Antequera, que retrocedió -5 centímetros.

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Río Paraná reporta alto aumento

A diferencia de la cuenca principal, el río Paraná mostró incrementos considerables en varios de sus puntos de medición. El salto más fuerte se produjo en Ciudad del Este, donde el cauce experimento un aumento repentino de 64 centímetros y llegó a una altura de 12,35 metros.

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Más al sur, en las localidades de Ayolas y Corateí, el río creció 15 centímetros en ambas estaciones y ahora miden 1,95 metros y 1,90 metros de manera respectiva.

Sin embargo, en los puestos de Panchito López y San Cosme y San Damián no se anotaron variaciones con respecto al día anterior.

En lo que corresponde al río Pilcomayo, la única estación de medición operativa en Pozo Hondo no reportó cambios diarios, manteniendo una marca estable de 3,04 metros.

El Niño y la advertencia sobre inundaciones repentinas

Frente a la expectativa que genera la consolidación de El Niño, el director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, aclaró la necesidad de entender los verdaderos alcances del fenómeno en el país.

El especialista enfatizó que la presencia de este evento no se traduce automáticamente en grandes crecidas fluviales de forma inmediata, sino en una mayor severidad de los sistemas de tormentas.

El titular del organismo meteorológico precisó que el impacto inicial se manifestará con lluvias más intensas en periodos cortos de tiempo, principalmente durante la transición primaveral y el verano.

En este contexto, Mingo hizo hincapié en el riesgo de las “inundaciones repentinas”, las cuales ocurren cuando grandes volúmenes de agua caen bruscamente sobre zonas urbanas o rurales donde el suelo y los sistemas de drenaje no logran escurrir el caudal con la rapidez necesaria, generando anegamientos severos e imprevistos.