Nacionales
20 de agosto de 2026 a la - 20:08

Eligen a nueva decana de la Facultad de Filosofía de la UNA

Nidia Rosa Mercado de Santander en abrigo negro, sonriente y tranquila durante su nombramiento en la Facultad de Filosofía.
Nueva decana de la Facultad de Filosofía de la UNA, Nidia Rosa Mercado de Santander.

Hoy el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (FFUNA) realizó la elección de autoridades, específicamente de decana y vicedecano. Más detalles de quiénes son las nuevas autoridades, en la siguiente nota.

Por ABC Color

En el día de hoy se llevó a cabo la elección para el Decanato y Vicedecanato de la FFUNA, para el período 2026-2031.

El Consejo Directivo, integrado por representantes del cuerpo docente, graduados y estudiantes, además del decano, Ricardo Pavetti, y Gustavo Acosta, en su calidad de vicedecano, dieron inicio a la sesión y al acto eleccionario correspondiente.

Por unanimidad de votos, el consejo eligió a Nidia Rosa Mercado de Santander como decana y a Ricardo Pavetti como vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UNA.

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Grupo de 16 personas en reunión formal, algunos hombres y mujeres con trajes oscuros, ambiente de oficina, atención en la conversación.
Elección de decana y vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UNA para el periodo 2026-2031.

Agregan que con esta elección, Mercado de Santander se convierte en la primera decana sampedrana en la historia de la Facultad de Filosofía de la UNA, representando a San Pedro del Ycuamandyyú en la conducción de la institución.

Destacan “ambiente de camaradería y respeto”

Desde la institución consideraron que la elección se realizó en un ambiente de suma camaradería y respeto, y con un normal desarrollo del proceso electoral.

Hombre mayor con suéter negro dirige la sala, mientras mujer con bufanda roja escribe y otros observan en un ambiente formal.
Elección de decana y vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UNA para el periodo 2026-2031.