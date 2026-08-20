Eligen a nueva decana de la Facultad de Filosofía de la UNA

En el día de hoy se llevó a cabo la elección para el Decanato y Vicedecanato de la FFUNA, para el período 2026-2031.

El Consejo Directivo, integrado por representantes del cuerpo docente, graduados y estudiantes, además del decano, Ricardo Pavetti, y Gustavo Acosta, en su calidad de vicedecano, dieron inicio a la sesión y al acto eleccionario correspondiente.

Por unanimidad de votos, el consejo eligió a Nidia Rosa Mercado de Santander como decana y a Ricardo Pavetti como vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UNA.

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Agregan que con esta elección, Mercado de Santander se convierte en la primera decana sampedrana en la historia de la Facultad de Filosofía de la UNA, representando a San Pedro del Ycuamandyyú en la conducción de la institución.

Destacan “ambiente de camaradería y respeto”

Desde la institución consideraron que la elección se realizó en un ambiente de suma camaradería y respeto, y con un normal desarrollo del proceso electoral.