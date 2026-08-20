Imputan a supuesto narco que cayó con más de 500 panes de marihuana en Amambay

Un hombre identificado como Oscar Ramón González Caballero, de 31 años, fue imputado por tenencia y comercialización de drogas peligrosas. La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, responsable de la acción penal, solicitó la remisión del procesado a la cárcel.
González fue detenido el miércoles último, tras una persecución en el área rural de Zanja Pytã. El ahora imputado conducía una camioneta que transportaba 533 panes de marihuana que totalizaron 435 kilos, según detalló Coronel.
¿Cuál era la procedencia y el destino de la droga?
Según manifestaciones de la fiscala Rossana Coronel, la marihuana transportada desde Capitán Bado, tenía inicialmente como destino la ciudad de Pedro Juan Caballero.
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No obstante, aclaró que no se puede descartar que finalmente, la banda de narcotraficantes de la que formaría parte el detenido, pretendía introducir la carga a territorio brasileño. En ese sentido, Coronel indicó que todo se va a investigar para llegar a una conclusión más certera.