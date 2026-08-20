JEM rechaza acusación de Juan Villalba contra el juez Osmar Legal

En su sesión de hoy, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dictó sentencia en el juicio iniciado al juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal Troche, a partir de una denuncia por supuesto mal desempeño presentada por Juan Villalba Idoyaga.

El polémico exdirector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y del Mercado N° 4 recurrió al órgano contralor de jueces para exigir una sanción al magistrado, por haber decretado su prisión preventiva en el proceso que soporta por supuesta violencia familiar. Otro punto cuestionado por la acusación es la convocatoria realizada en un plazo menor de cinco días.

Sin embargo, como se dice popularmente “el tiro salió por la culata” a Villalba porque su acusación no solamente fue rechazada y archivada por unanimidad, sino que la actuación del magistrado fue sumamente elogiada por los miembros del JEM.

La acusación de Juan Villalba

Los antecedentes del caso dan cuenta de que Legal decretó la medida el 13 de setiembre de 2024, en su carácter de interino del titular del juzgado penal de Garantías N° 4 (Raúl Florentín).

El magistrado revocó las medidas sustitutivas de prisón que tenía Villalba, luego de que este lograra, una vez más, la suspensión de la audiencia preliminar que había sido fijada para el 10 del mismo mes.

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Asimismo, Villalba había presentado diferentes recursos que terminaron por dilatar la realización de la diligencias en la que el juzgado tenía que resolver si admitía o no la acusación presentada por la Fiscalía contra Villalba, por presunta violencia familiar.

JEM: prisión preventiva decretada por Osmar Legal está justificada

Respecto al plazo que supuestamente se fijó sin respetar el derecho a la defensa, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramírez Candia explicó que el plazo mencionado es para la primera convocatoria pero en este caso específico, no aplica porque no era la primera.

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Asimismo, con respecto a la prisión preventiva que decretó el magistrado, Ramírez Candia sostuvo que la medida estaba plenamente justificada, considerado la acción dilatoria de la defensa.

“Y en relación a la revocatoria de las medidas alternativas, esta revocación se halla debidamente justificada, puesto que el procesado ha promovido una serie de incidentes dilatorios con la finalidad de evitar la prosecución del juicio y, de esta forma, evitar que el proceso penal cumpla con su finalidad.

“Por lo tanto, la decisión del juez, que fue debidamente justificada en las actividades o actuaciones dilatorias, la decisión del juez resulta razonable, puesto que la conducta del procesado no implica la puesta a disposición de la justicia, sino al contrario, implica obstaculizar la justicia con presentaciones dilatorias en la búsqueda, ya sea de la extinción o prescripción, y de esta forma acogerse a la impunidad”, acotó.

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El ministro resaltó que el Código Procesal Penal en su artículo 143, numeral 4, determina que corresponde analizar la conducta del procesado a los efectos de determinar el peligro de fuga en circunstancias como la mencionada.

“Antes que castigar, yo creo que habría que felicitar al juez”

“Por lo tanto, la decisión del juez se halla debidamente justificada y, antes que castigar, yo creo que habría que felicitar al juez, porque esta es la forma de evitar la extinción o la prescripción dentro del proceso penal. Por tanto, conforme con los argumentos puestos, considero que corresponde el rechazo in limine de la presente acusación formulada contra el juez penal Osmar Legar Troche”, concluyó Ramírez Candia.

El segundo voto fue del también ministro de la CSJ César Garay Zuccolillo, quien además de acompañar el voto de su antecesor, incluso planteó la posibilidad de ver si cabe otra intervención institucional para" aniquilar estas inconductas que pervierten el fuero penal” de una buena vez.

“(...) resaltar que estamos en presencia de un caso oprobioso de entorpecimiento, obstrucción etc, etc, al normal desarrollo del proceso en el fuero penal lo cual denota variedad de inconductas no solo profesionales, sino también éticas, y bien amerita destacar el obrar sereno, reflexivo y jurídico del juez que casi de manera horripilante es denunciado ante el Judado de Enjuiciamientor, reiterando la aseveración del preopinante por haber cumplido cabalmente su desempeño y aventar por completo la trama dilatoria, infundada, antijurídica”, resaltó Garay.

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Por su parte, el senador Mario Varela también acompañó ambos votos y agregó que el Jurado debe no solo juzgar el mal desempeño “sino también señalar el buen desempeño de los magistrados que realizan de forma coherente, clara y se apegan a la Constitución y las leyes”.

Esta postura fue acompañada por los demás miembros el senador Pedro Díaz Verón, el diputado Diego Candia, el consejero Enrique Berni y la presidenta Alicia Pucheta.