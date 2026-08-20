Sinamed dice que Salud no tiene propuesta para evitar huelga de médicos

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, informó que mañana se desarrollará la cuarta reunión tripartita con representantes del Gobierno en el marco de la huelga de médicos del sistema de salud pública anunciada para la próxima semana, del 24 al 28 de agosto.

A días del inicio de la medida de fuerza, la dirigente sindical manifestó sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de María Teresa Barán, que permita evitar la paralización.

“Creemos que no hay ninguna propuesta, por las expresiones de la ministra en estos días. Ella dice que va a asegurar las urgencias, pero los que vamos a asegurar somos los médicos”, declaró.

Médicos piden disculpas a pacientes

González pidió disculpas a los usuarios del sistema de salud por las consecuencias que podría generar la huelga, aunque sostuvo que la decisión fue adoptada tras años de reclamos sin respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

“Nos están negando derechos básicos, que son las condiciones laborales donde estamos trabajando. No tenemos elementos necesarios, el equipo completo y no tenemos un salario justo porque lo tenemos prácticamente congelado desde el 2012”, declaró.

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Reclaman recuperación salarial y nombramientos

Entre los principales puntos de la reivindicación sindical figura el reajuste salarial. Según explicó González, los médicos buscan recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. “Perdimos ese valor adquisitivo”, lamentó.

De acuerdo con sus datos, en 2012 el salario médico equivalía a 2,8 salarios mínimos, mientras que actualmente representa apenas 1,5 salarios mínimos. Para alcanzar nuevamente ese nivel, el gremio solicita un reajuste aproximado de G. 3.000.000, con el objetivo de llegar a una remuneración cercana a G. 8.000.000 mensuales.

Asimismo, denunció que numerosos profesionales continúan bajo contratos temporales pese a contar con una década de antigüedad en el sistema. En ese contexto, exigen que al menos 4.000 sean nombrados.

Otro de los reclamos apunta al pago doble por jornadas laborales en días feriados, tal como establece la normativa vigente.

Fuga de profesionales y falta de especialistas

La titular de Sinamed advirtió que la precarización laboral está impulsando a muchos médicos a abandonar el sistema público para incorporarse al sector privado o migrar al exterior.

Según señaló, esta situación repercute directamente en la población, debido a la escasez de especialistas en diversos establecimientos de salud pública.

Piden participación del Ministerio de Economía

González también solicitó la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la mesa de negociación, argumentando que el Ministerio de Salud atribuye a esa cartera las limitaciones presupuestarias para atender las demandas gremiales.

Además, denunció presuntos amedrentamientos contra médicos que decidieron adherirse a las movilizaciones.

Aclaró que la huelga no está limitada a los afiliados sindicales, sino que puede ser acompañada por cualquier trabajador del MSPBS.

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Se espera a unos 5.000 manifestantes

En caso de que las negociaciones no prosperen, González señaló que esperan a entre 2.000 y 5.000 médicos en la manifestación prevista para el próximo lunes.

Según datos proporcionados por la dirigente, el sistema público de salud cuenta con aproximadamente 11.000 médicos, de los cuales unos 9.000 se encuentran bajo la modalidad de contratación.