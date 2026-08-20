Vecinos exigen celeridad y rechazan “buses chatarra” para cubrir el itinerario de la línea 16-2

En abril de este año, vecinos de Madame Lynch, Salvador del Mundo y Mbocayaty, de Asunción, obtuvieron el acuerdo de la Junta Municipal para que la empresa San Isidro, proveedora del servicio de transporte público en el área metropolitana, asuma el itinerario abandonado de la Línea 16-2.

Esta ruta pertenecía a la firma La Unión, la cual cesó totalmente sus operaciones.

En la mañana de este jueves, varios vecinos se presentaron en la sede de la Municipalidad para exigir a las autoridades celeridad en el proceso de licitación, con el objetivo de cubrir ese itinerario.

Sin embargo, la mayor preocupación de los pobladores no es solo la demora, sino el perfil de las empresas que pugnan por la ruta.

Rosmary González, vecina y vocera, denunció irregularidades en el proceso y apuntó directamente contra la falta de voluntad política de la Dirección de Tránsito municipal.

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“Estamos cansados, basta ya de que se burlen de nosotros. No hay una voluntad política exactamente de la Dirección de Tránsito”, expresó González, quien además advirtió sobre el intento de adjudicar el tramo a una firma precaria.

A renglón seguido recordó que meses atrás lograron un acuerdo para que la empresa San Isidro se haga cargo del itinerario, pero que ahora hallaron una empresa mau que está con la intención de adjudicarse el serivio.

“Es una empresa denominada Tupã, que tiene 20 millones de guaraníes de capital, no tiene ni parada, no tiene ni colectivos y quieren participar de la licitación”, apuntó con indignación.

Asimismo, los afectados manifestaron su rechazo a que se intente incorporar unidades en pésimo estado, señalando de forma directa a la línea 6, a la cual calificaron como “carcacha” y que “se cae a pedazos”.

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Finalmente, los pobladores enfatizaron que la demanda va más allá de un parche temporal y reclaman una solución integral que garantice múltiples opciones de movilidad para mejorar su calidad de vida.