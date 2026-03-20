Regresa la emblemática Línea 16-2 a Asunción: frecuencia, itinerario y costo del pasaje

Desde la Municipalidad de Asunción anunciaron que entre el lunes y el martes de la próxima semana volvería a operar la extinta Línea 16-2. Asimismo, adelantaron que también se reincorporarán otras líneas, ante la escasez de buses internos en la Capital.

Al respecto, Teófilo Morales, dueño de la empresa Po’a Renda SRL —que tomará el itinerario y destinará buses de la Línea 6 para cubrir el recorrido—, explicó que se encuentran ultimando detalles para iniciar las operaciones.

“La organización de implementación de ese servicio lleva un tiempo, desde hacer trámites, capacitar conductores y definir el parque que vamos a destinar. Es probable que la próxima semana esto ya se pueda dar, pero no puedo dar el día exacto. Estamos ultimando detalles para que pueda operar ya desde la próxima semana”, dijo.

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Cómo funcionará la nueva Línea 16-2

Los nuevos buses de la Línea 16-2 serán de color blanco.

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La empresa cuenta con un total de 22 unidades, de las cuales inicialmente cuatro serán destinadas a este servicio.

En cuanto a la frecuencia, señaló que cada unidad saldría de la parada cada 20 o 30 minutos.

Campo Grande, zona crítica del servicio

Indicó que la zona más crítica es Campo Grande, donde existe un fuerte reclamo de pasajeros ante la falta de un bus que cubra el recorrido que dejó la Línea 16-2.

Respecto al itinerario, precisó que habrá una modificación inicial: se priorizará la cobertura de esta zona crítica y luego se empalmará con el recorrido que actualmente realiza la Línea 6 en el centro de la ciudad.

Agregó que, una vez que se disponga de más buses, se retomará el recorrido completo que históricamente realizaba la Línea 16-2.

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Itinerario y costo del pasaje

En esta etapa inicial, los cuatro buses de la nueva Línea 16-2 saldrán de su parada, circularán por los barrios Campo Grande y Mburucuyá, continuarán por la avenida Santísima Trinidad y la avenida Mariscal López, para luego incorporarse al itinerario habitual de la Línea 6.

La parada principal de la Línea 6 de Po’a Renda SRL está ubicada en Campo Grande.

El costo del pasaje será de G. 3.400, precio establecido para los buses internos de la Capital.

Limitaciones y estado de los buses

Morales explicó que la empresa enfrenta dificultades para adquirir más unidades debido al incremento del precio del combustible, situación vinculada al contexto internacional en Oriente Medio.

En cuanto al estado de los buses, indicó que las unidades han mejorado gracias al financiamiento obtenido tras el reajuste de la tarifa. No obstante, reconoció que aún no se puede hablar de un nivel de confort óptimo.

¿Por qué dejó de operar el 16-2?

La Línea 16-2, que conectaba Tacumbú hasta Loma Pytã y atravesaba toda la Capital, dejó de operar en Asunción en noviembre de 2025, principalmente por la crisis económica que atraviesa el sistema de transporte interno ante la falta de subsidios y la baja rentabilidad del servicio.

La empresa La Unión SRL, encargada del itinerario, ya venía reduciendo su flota —de cinco a apenas dos o tres buses—, lo que impedía cumplir con los horarios y generaba constantes quejas de usuarios, hasta que finalmente suspendió el servicio por dificultades financieras.