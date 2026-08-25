Denuncian que la Essap provee agua de mala calidad en Cabañas, Caacupé

El reclamo de los pobladores de la compañía Cabañas, Caacupé, persiste sin que, hasta el momento, tengan una explicación clara sobre el origen del problema. Los usuarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en la comunidad señalaron que el agua no presenta un aspecto habitual, sino una coloración blanquecina o amarillenta que despierta dudas sobre sus condiciones de salubridad.

Laura Martínez Irala, lugareña, indicó que la situación genera incertidumbre entre los usuarios. Explicó que se trata de un servicio indispensable para la vida cotidiana y que los usuarios necesitan tener la certeza de que el agua que llega a sus viviendas es segura.

La pobladora cuestionó que los vecinos tengan que convivir con esta situación sin conocer qué está provocando el cambio en la apariencia del vital líquido que suministra la Essap. Ante la falta de certezas, algunos optaron por evitar su consumo directo y buscan otras alternativas para beber y preparar los alimentos.

Los pobladores reclaman que se realicen análisis del agua y se informe públicamente cuáles son sus condiciones, además de determinar el origen de la coloración denunciada.

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Sin respuesta de Essap

Ante los constantes reclamos, intentamos obtener la versión de la Essap y conocer qué medidas prevé adoptar para verificar la calidad del agua distribuida en Cabañas.

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Para ello, buscamos contactar al presidente de la institución, Luis Fernando Bernal, a través de su número telefónico con terminación 431. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

La falta de una explicación aumenta la preocupación de los usuarios, quienes esperan que la Essap tome cartas en el asunto, verifique la situación y garantice la calidad del servicio que reciben diariamente.

El espacio queda abierto en caso de que los responsables de la Essap deseen explicar lo qué está ocasionando el cambio en la coloración del agua y qué acciones serán implementadas para solucionar el inconveniente.

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