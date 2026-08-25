FCM-UNA se suma a huelga médica y reorganiza guardias en Clínicas

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) expresó su solidaridad y apoyo a las reivindicaciones del gremio médico, en el marco de la huelga nacional que se desarrolla en distintos establecimientos de salud del país.

A través de un comunicado institucional emitido este martes, la FCM-UNA dispuso que la Dirección Asistencial del Hospital de Clínicas organice un sistema de guardias para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto, con el objetivo de acompañar la movilización de los profesionales.

La medida, sin embargo, no implicará la suspensión de los servicios considerados imprescindibles. De acuerdo con el comunicado, continuarán funcionando las urgencias, terapias intensiva e intermedia, internados y los servicios de Pediatría, además de otras áreas cuya interrupción pueda comprometer la atención de los pacientes.

En el caso de las consultas ambulatorias, la institución informó que serán reprogramadas para nuevas fechas a partir de la próxima semana.

La decisión de la FCM-UNA se produce en el marco de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que reclama respuestas del Gobierno a una serie de reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y la situación de los hospitales públicos.

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Entre los principales reclamos del sector se encuentra un reajuste salarial. Los médicos sostienen que el poder adquisitivo de sus remuneraciones se redujo considerablemente en los últimos años y plantean recuperar el nivel salarial que tenían anteriormente.

Otro de los pedidos es el pago diferenciado por el trabajo realizado durante los días feriados, además de la regularización y el nombramiento de profesionales que llevan varios años trabajando bajo contratos temporales.

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El gremio también exige mejores condiciones laborales, mayor dotación de médicos y otros profesionales en los hospitales, así como infraestructura adecuada, equipamientos, medicamentos e insumos suficientes para garantizar la atención de los pacientes.

Los médicos cuestionan además que la falta de recursos humanos y materiales termine afectando tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud. En ese sentido, sostienen que el fortalecimiento de los servicios debe ir acompañado de una inversión que permita garantizar una atención digna y segura.

Médicos residentes se suman a la huelga con una sentata pacífica

Médicos residentes del Hospital de Clínicas realizaron hoy una sentata pacífica frente al centro asistencial, en adhesión a la huelga nacional de médicos. La movilización tuvo como objetivo visibilizar sus reclamos y exigir respuestas a las autoridades.

Los residentes se concentraron en la explanada del Hospital de Clínicas, donde expresaron su preocupación por las condiciones en las que desarrollan sus labores. La protesta se llevó adelante de manera pacífica y contó con la participación de profesionales de distintas áreas.

Los médicos también manifestaron su respaldo al paro nacional que llevan adelante otros profesionales de la salud ya que con el paso del tiempo terminan siendo afectados al trabajar en los servicios públicos del país.

Los residentes señalaron que sus reclamos buscan mejorar tanto la situación laboral del personal médico como la calidad de atención brindada a los pacientes.

Durante la jornada, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para abrir un espacio de diálogo y encontrar soluciones a las demandas planteadas.