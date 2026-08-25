Madres se manifiestan frente al Congreso y exigen que ex Buen Pastor sea centro de rehabilitación

Madres organizadas de Villa Hayes se movilizaron y marcharon hoy hasta el Congreso Nacional para exigir una mesa de trabajo con parlamentarios, el fortalecimiento del Hospital Regional de la zona y medidas drásticas contra el avance de las adicciones. El colectivo aglutina aproximadamente a 2.000 mujeres.

La iniciativa cobró impulso a partir de las denuncias públicas de Simeona Brítez, una madre cuyo hijo adolescente requirió internación urgente en el Hospital Regional de Villa Hayes debido a un cuadro de salud delicado agravado por la adicción a las drogas, que expuso la falta de insumos, equipos operativos y medicamentos.

La mujer sostuvo que lo que les movilizó hoy fue la causa de su hijo, por lo que presentaron un proyecto de ley en el que solicitan que la expenitenciaría del Buen Pastor se convierta en un centro de rehabilitación integral donde los jóvenes adictos puedan ser internados durante dos años y articulen acciones para conseguir trabajo, educación y formación terciaria, además de recibir atención y tratamiento con profesionales especializados.

“Hablamos de escuela, hablamos de colegio y hablamos de facultad, de trabajo, oportunidades para ellos para que se puedan recuperar con un tratamiento con profesionales verdaderos, no con aquellos que tienen títulos falsos y hoy ocupan cargos en los centros de adicciones que se hacen llamar directores. Porque ellos necesitan tratamiento adecuado para recuperarse, porque ellos son consumidores. Ellos no son los que venden, no son lo que fabrican, no son los que compran cosas robadas. Ellos consumen”, enfatizó.

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Jóvenes se vuelven adictos en las escuelas, dice madre

Simeona denunció que los chicos muchas veces entran en contacto con las drogas en las propias escuelas y criticó a la Policía Nacional por no resguardar a los jóvenes en las instituciones.

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“Vos ves Policía Nacional resguardando sojeros, estancieros, ganaderos, empresarios, acá en el Congreso cada uno de ellos tiene 40 policías detrás de ellos cuando salen del Congreso y nuestras escuelas y nuestros niños son abandonados en la escuela. En la escuela no hay control porque dicen que no hay plata para poner un guardia para los niños en la hora de recreo, en la hora de salida, revisar, de controlar qué hacen los niños porque la profesora están ahí dentro de clase, en la hora de recreo nadie controla qué hacen los niños y por ahí se drogan nuestros niños”, cuestionó.

Exigió al Gobierno nacional combatir las drogas a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, en caso de que no las combata, que se desintegre la misma. También criticó a la Policía Nacional por extorsionar a las familias de los adictos.

“Se va la Policía y dice: ‘Chespi omondajey ma Pascualape’ (chespi, le robaste otra vez a Pascuala). Va la patrullera y le tira ahí. Se va a la comisaría y ¿qué hace la comisaría? Con el policía, el mita’i le llama a su mamá y dice: ‘Mamá, caí preso’, ¿y qué pasa acá? El policía le dice: ‘Bueno, erú tanto, señora, jasolucioná la nde problema ha eraha la nde memby. Opama upepe".

Denunció que la “solución” les cuesta G. 500.000 o G. 600.000, que quedan en manos de los policías, los Linces, los jueces o los fiscales.

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Madre pide a “Bachi” recorrer el barrio

Pidió a la sociedad concientizarse sobre que las mamás de los adictos no son las culpables de la situación, ya que es el sistema el que no brinda las garantías para atender a sus hijos, ya que quienes roban son las autoridades y funcionarios del Gobierno.

Dijo que los policías no ganan un salario digno, como tampoco los funcionarios públicos, y que todos viven con carencias.

“Yo le invito al senador Bachi Núñez, que da una vergüenza, che papá. Somos villahayenses, somos chaqueños, somos nacidos y criados, fuimos compañeros en la escuela. Y hoy nuestra querida Villa Hayes, nuestro querido departamento Presidente Hayes, está minado, che papá, esquina por esquina de droga y vos acá pasándote las manos y rascándote las bolas, che ra’a, ha ñande barrio, pe ñane ciudad omanombá inocente (mueren inocentes en nuestra ciudad). Madres que lloran sangre”, lamentó.