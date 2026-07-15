Hospital de Villa Hayes: madre de paciente crítico denuncia falta de insumos y abandono estatal

La situación del Hospital Regional de Villa Hayes volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la denuncia pública de Simeona Brítez, quien aseguró que el centro asistencial carece de insumos, equipos operativos y condiciones adecuadas para atender a pacientes en estado crítico.

La mujer relató que su hijo permanece internado con un cuadro delicado de salud, con sospecha de tuberculosis y problemas de adicción a las drogas. Afirmó que, pese a la predisposición del personal médico, la falta de recursos obliga a las familias a costear estudios y medicamentos.

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“Nos dijeron que el hospital no cuenta con absolutamente nada”

Según Brítez, su hijo fue encontrado el pasado domingo en estado crítico sobre la calle Colón, luego de varios años viviendo en situación de consumo problemático de drogas. Explicó que lo trasladó inicialmente a un centro asistencial, pero no consiguió un lugar para su internación hasta que, tras hacer pública su situación, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) lo derivó al Hospital Regional de Villa Hayes.

La denunciante destacó la atención brindada por médicos, enfermeros y personal de seguridad. Sin embargo, aseguró que desde el primer momento le advirtieron que el hospital atraviesa una grave carencia de recursos.

“Nos recibieron muy bien, pero también nos dijeron que el Hospital de Villa Hayes no cuenta absolutamente con nada y que hoy está abarrotado”, manifestó.

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Indicó que varios estudios debieron realizarse en el sector privado porque equipos instalados en el hospital no funcionan. También describió un edificio deteriorado y con sanitarios en malas condiciones.

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Críticas al sistema de rehabilitación

Brítez sostuvo que lleva más de una década intentando ayudar a su hijo, quien —según su testimonio— comenzó a consumir drogas cuando tenía 16 años.

Afirmó que recorrió distintos centros de rehabilitación, reformatorios e instituciones públicas y privadas, pero cuestionó que en Paraguay no existan establecimientos especializados con equipos multidisciplinarios suficientes.

“En Paraguay no hay un centro de rehabilitación como corresponde. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay medicamentos ni acompañamiento”, expresó.

También lamentó que, por tratarse de una persona mayor de edad, existan limitaciones legales para gestionar una internación involuntaria, pese al grave estado de salud de su hijo.

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Responsabiliza al Gobierno

Durante su denuncia, Brítez responsabilizó al Gobierno por la falta de políticas públicas para personas con adicciones y sostuvo que desde hace años impulsa iniciativas para fortalecer la atención de niños y jóvenes con consumo problemático.

Recordó que en 2024 presentó un proyecto ante comisiones del Congreso relacionado con esta problemática, pero afirmó que la propuesta no tuvo tratamiento.

Además, cuestionó que la crítica situación ocurra en Villa Hayes, ciudad considerada una zona de fuerte influencia política del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

“Si fallece mi hijo, responsabilizo absolutamente al Gobierno”, afirmó.

La mujer pidió que las autoridades fortalezcan tanto el sistema sanitario como la red de rehabilitación para personas con adicciones, al sostener que numerosas familias atraviesan situaciones similares sin recibir respuestas oportunas del Estado.