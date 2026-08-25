“No somos patoteros”, dicen médicos a la ministra Barán ante negativa de hablar con ellos

La huelga nacional de médicos inició hoy y se extiente hasta el viernes, de momento. Los trabajadores de salud exigen un reajuste salarial tras el congelamiento de sus salarios desde el 2012, reabastecimiento de los hospitales que atraviesan una crisis por la falta de insumos y medicamentos, y la desprecarización de miles de médicos contratados.

Tras la movilización que realizaron hoy por el centro de Asunción hasta llegar a la sede del Congreso Nacional, fueron recibidos por el Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien además también es médico.

Shirley Ferreira, miembro de la Comisión Directiva de Sinamed, explicó que la reunión con Latorre se dio luego de la segunda actividad del día, tras el homenaje que hacen cada año a los médicos que cayeron durante la pandemia del Covid-19 y considerando que la primera actividad, que fue una manifestación frente a la sede de la Conmebol, donde estaba el Presidente de la República, Santiago Peña, fue evadida por el mandatario que se retiró por otra ruta.

“Como estaba en la agenda, fuimos al parlamento a tratar de dialogar. A la entrada nos recibieron varios diputados y posteriormente hablamos con el Presidente de la Cámara de Diputados, el Dr. Raúl Latorre, que fue una reunión no decisoria, sino informativa, porque nosotros vemos que nuestra lucha, el contenido, nuestros objetivos fueron distorsionados del ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Salud, donde se habla de medias verdades, mentiras y otras cosas en la cual nosotros aclaramos con todos los actores”, precisó.

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Latorre mostró apertura, según médicos

Según Ferreira, Latorre mostró apertura, ya que como es médico, conoce la situación e incluso los trabajadores de salud conocen su gestión cuando estuvo en un cargo de director en el Ministerio de Salud Pública, considerando de que a pesar de ser miles, todos se conocen. El mismo incluso se comprometió en intermediar con los poderes ejecutivo y legislativo para dar a conocer la situación y analizar alternativas.

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“En algún momento cruzamos nuestra vida en una guardia, en un evento académico, en una jornada social. O sea, que nosotros podemos decir de nuestros agremiados que ahora creo que ascienden a 5.000, que todos nos conocemos y los que no están agremiados también. Entonces, sabemos quién es quién. Ahora sí, a la ministra de Salud no la conocemos. Es una mujer que toda la vida se dedicó a la política y que vino por esas cosas de la política a tomar un cargo como ministra de salud, pero nunca conectó con los médicos, nunca hizo guardia, seguramente, no quiero prejuzgarla”, criticó.

Afirmó que no conoce que la ministra de salud haya participado alguna vez de un evento académico formandose, por lo cual se entiende que la misma actúe de manera política y se deba más a los empresarios a quienes el MSP debe dinero y a quien deben seguir debiendo para proyectar los grandes hospitales del gobierno, lo que genera una situación crítica de escasez de insumos.

Insistió que de los US$ 1.000 millones que hoy el Estado debe a las farmaceúticas y proveedores de salud, los médicos hoy piden solamente US$ 100 millones y no un monto mayor, como la titular de Salud anunció.

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Lamentan falta de apertura de la ministra

Ferreira sostuvo que con la representación de la ministra de Salud no tuvieron apertura alguna, porque a las cuatro tripartidas realizadas entre el gremio, el MSP y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) María Teresa Barán mandó a personal de tercer y cuarto rango sin poder de decisión.

Dijo que en dos de las reuniones acudieron una vez un viceministro y en otra dos viceministros de la cartera de Salud, pero únicamente a pedido del viceministro de Trabajo, César Segovia, a quien le llamó la atención la ausencia de las autoridades.

Afirmó que la ministra nunca apareció, lo cual demuestra que optó por medir fuerza e ignorar el pedido de los médicos, además de su nula capacidad política de negociar, ya que como proviene de la política, pensaron que iba a tener más más armas, más estrategias para el diálogo y conversar.

“Ayer en la explanada del Ministerio de Salud pedimos que ella baje a hablar, como lo hicieron otros ministros, por citarle a uno como un Borba, Vidovich, otros ministros que se han bajado al diálogo. Nosotros no somos patoteros, no somos marginales, no la íbamos a agredir de ninguna manera, pero muestra su nula capacidad de diálogo que ella lo demostró en la tripartita y nuevamente en el día de ayer, que no se bajó porque los ánimos estaban caldeados”, explicó.

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Insistió en que en algún momento sus reiteradas ausencias y ninguneadas al gremio médico se deberían considerar al evaluar su gestión.

No descartan convocar a huelga indefinida

Recordó que la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales fue parte de una lucha histórica y un logro gremial, algo que la ministra hoy distorsiona para negarles el derecho a un reajuste salarial, ya que la reducción de la carga horaria inició antes de que Barán sea titular de la cartera, ya que lo único que hizo fue finalizar el la adecuación del último grupo de médicos que quedó.

Sobre la desprecarización, explicó que los 2.300 médicos nombrados corresponden a las administraciones anteriores que cuyos presupuestos no fueron ejecutados, ya que son los profesionales que concursaron en los años 2024 y 2025 y que recién fueron incluidos en el presupuesto de este año. Precisó que siguen existiendo más de 5.000 médicos precarizados.

No descartó que convoquen a una huelga indefinida a la que se sumen más actores, pero para eso deben volver a convocarse a una asamblea. Mañana inician una serie de reuniones desde las 9:00, primero en la Cámara de Diputados, luego en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las 14:00.