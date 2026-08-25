Santiago Peña a los médicos: lo que decía en campaña electoral

Con una huelga médica en pleno desarrollo, el archivo contrasta las promesas proferidas en el ámbito electoral con la postura rígida que el mandatario ha mantenido, tanto en su etapa previa como ministro de Hacienda, como en la gestión de su actual gabinete.

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La promesa de campaña (Marzo de 2023)

En marzo de 2023, durante la carrera hacia la Presidencia, Santiago Peña presentó un discurso marcadamente optimista para los profesionales sanitarios. En un mensaje directo a los trabajadores del área, aseguraba un cambio integral en las condiciones de trabajo:

“En el gobierno de Santiago Peña, los médicos y los funcionarios van a ganar más, se van a jubilar más jóvenes, ¿saben qué? Van a trabajar menos horas, todos los funcionarios de salud”, había dicho el entonces candidato colorado a la presidencia de la República.

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Esta promesa de mejores salarios, menor carga horaria y una jubilación anticipada se convirtió en uno de los ejes de su propuesta a los trabajadores de la salud pública.

El antecedente técnico (Setiembre de 2016)

Sin embargo, los registros de su paso por el Ministerio de Hacienda en 2016 revelan una perspectiva diferente sobre los ingresos del sector público sanitario. En aquel momento, la postura de Peña enfatizaba que las remuneraciones médicas eran razonables dentro del mercado laboral local:

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“Actualmente, hoy un médico puede tener hasta tres vínculos, cada vínculo de ellos 5 millones de guaraníes, o sea, un médico puede ganar 15 millones de guaraníes, es un salario bastante competitivo”, dijo quien era ministro de Hacienda en ese momento.

La respuesta actual ante el reclamo médico (agosto de 2026)

Ante la inminencia de una medida de fuerza por parte del gremio médico, el jefe de Estado fue consultado sobre los compromisos asumidos respecto al ajuste salarial y la reducción horaria. En lugar de abordar directamente la cuestión salarial, el mandatario centró su respuesta en el diálogo e infraestructuras en desarrollo:

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“¿Qué se va a hacer para destrabar esto? Y el diálogo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en justamente ofrecerle a los médicos mejores condiciones laborales”, prometió el ya Presidente de la República.

A renglón seguido, argumentó que la prioridad presupuestaria se ha inclinado hacia las obras de infraestructura y la adquisición de insumos:

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“La inversión que estamos haciendo en materia de infraestructura hospitalaria no conoce antecedentes en la historia del Paraguay. Nunca antes se construyeron nueve hospitales de porte grande como lo estamos haciendo, y eso obviamente insume una inversión y recursos importantes. Estamos aumentando también la provisión de medicamentos, por eso hemos acumulado estos atrasos y estas deudas”, indicó el mandatario.

Un compromiso pendiente

Al asumir la primera magistratura el 15 de agosto de 2023, Santiago Peña reafirmó su compromiso con la salud pública con la frase: “En salud vamos a hacer las cosas bien”.

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No obstante, cuando restan dos años de su periodo constitucional, el personal sanitario continúa a la espera de que los reclamos históricos de su sector —y las promesas empeñadas en campaña— se traduzcan en medidas presupuestarias concretas.