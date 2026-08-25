Pacientes con hipertensión pulmonar se manifiestan frente a Salud para provisión de medicamentos

Hoy, pacientes con hipertensión pulmonar y también familiares llegaron desde distintos puntos del país al Ministerio de Salud Pública en Asunción para exigir la provisión de treprostinil, un medicamento necesario para el tratamiento de la enfermedad.

Los afectados, de manera desesperada, exigen que el Estado reanude nuevamente la compra de los insumos necesarios para el tratamiento y que habían sido suspendidos.

Por ejemplo, María Liz Franco, viajó más de 500 kilómetros desde Concepción y relató que depende del fármaco “para respirar y caminar”. Al respecto, alertó que cuenta con un último frasco, pero este se agotaría en un plazo de 15 a 22 días.

“Una muerte en estas condiciones es muy triste; vinimos en búsqueda de respuestas y estamos golpeando puertas en todos los despachos”, comentó.

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“No somos animales”

Por su parte, Rosana Vero, oriunda de Campo 9, entre lágrimas expresó su dolor al contar el caso de su madre de 53 años que ya no cuenta con el medicamento y en representación suya, llegó hasta la capital.

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“Vine desde la campaña para luchar; es muy triste la situación. Es demasiado difícil la vida en Paraguay y morir por falta de medicamentos. No somos animales, mi mamá es una persona también... no merece morir así nomás”, aseveró.

Por su parte, Norma María Liz, de Quyquyhó, apuntó que el medicamento “es nuestra vida”, por lo que pidió a la cartera sanitaria “que nos devuelvan nuestro medicamento que nos sacaron”.

“Cuesta mucho respirar sin este medicamento; esta es nuestra vida. A nosotros nos dijeron que tenemos que tener de por vida... no fue fácil aceptar esta enfermedad, pero vamos luchando por nuestra familia. Ahora nos dicen que no hay medicamentos, es muy triste, es muy difícil nuestra vida... no nos dan ninguna solución, nada no hay. No les interesa nuestra vida”, subrayó.

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