Nacionales
25 de agosto de 2026 a la - 20:56

Pacientes con hipertensión pulmonar se manifiestan frente a Salud para provisión de medicamentos

Grupo de manifestantes sosteniendo carteles, mujer con camiseta roja y hombre de camisa blanca enérgicos frente a edificio.
Pacientes se manifiestan exigiendo medicamentos indispensables frente al Ministerio de Salud en Asunción.

Este martes, un grupo de pacientes hipertensión pulmonar se acercaron al Ministerio de Salud para solicitar la provisión de un medicamento necesario para el tratamiento de su enfermedad. “Es muy difícil nuestra vida”, declaró una de las manifestantes.

Por ABC Color

Hoy, pacientes con hipertensión pulmonar y también familiares llegaron desde distintos puntos del país al Ministerio de Salud Pública en Asunción para exigir la provisión de treprostinil, un medicamento necesario para el tratamiento de la enfermedad.

Los afectados, de manera desesperada, exigen que el Estado reanude nuevamente la compra de los insumos necesarios para el tratamiento y que habían sido suspendidos.

Por ejemplo, María Liz Franco, viajó más de 500 kilómetros desde Concepción y relató que depende del fármaco “para respirar y caminar”. Al respecto, alertó que cuenta con un último frasco, pero este se agotaría en un plazo de 15 a 22 días.

Una muerte en estas condiciones es muy triste; vinimos en búsqueda de respuestas y estamos golpeando puertas en todos los despachos”, comentó.

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“No somos animales”

Por su parte, Rosana Vero, oriunda de Campo 9, entre lágrimas expresó su dolor al contar el caso de su madre de 53 años que ya no cuenta con el medicamento y en representación suya, llegó hasta la capital.

Vine desde la campaña para luchar; es muy triste la situación. Es demasiado difícil la vida en Paraguay y morir por falta de medicamentos. No somos animales, mi mamá es una persona también... no merece morir así nomás”, aseveró.

Seis manifestantes sosteniendo pancartas en protesta, expresiones tristes, ropa de jeans, con bandera de Paraguay de fondo.
Pacientes con hipertensión pulmonar se manifestaron frente al Ministerio de Salud reclamando por falta de medicación.

Por su parte, Norma María Liz, de Quyquyhó, apuntó que el medicamento “es nuestra vida”, por lo que pidió a la cartera sanitaria “que nos devuelvan nuestro medicamento que nos sacaron”.

Cuesta mucho respirar sin este medicamento; esta es nuestra vida. A nosotros nos dijeron que tenemos que tener de por vida... no fue fácil aceptar esta enfermedad, pero vamos luchando por nuestra familia. Ahora nos dicen que no hay medicamentos, es muy triste, es muy difícil nuestra vida... no nos dan ninguna solución, nada no hay. No les interesa nuestra vida”, subrayó.

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