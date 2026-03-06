Hipertensión pulmonar: cortan suministro de fármacos vitales pese a amparos judiciales

Los pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) que reciben tratamiento en el Hospital General de Luque dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), fueron notificados de manera sorpresiva por sus médicos tratantes, que el medicamento Treprostinil, esencial para que sus corazones y pulmones sigan funcionando, ya no será entregado.

La justificación oficial -según los afectados- es la falta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. Esta respuesta, sin embargo, ignora las órdenes judiciales de amparo que obligan al Estado a garantizar este derecho constitucional a la salud.

La Hipertensión Arterial Pulmonar es una enfermedad crónica, progresiva y poco frecuente que afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón.

“Nos sacan parte de nuestra vida”

Para los pacientes con hipertensión pulmonar, el Treprostinil no es una opción, es una necesidad mecánica. Muchos dependen de una bomba de infusión continua para poder realizar actividades básicas como caminar o respirar sin asistencia de oxígeno.

“Estamos en una crisis. Nos sacan parte de nuestra vida porque gracias a esta medicación podemos respirar. Tengo dos hijas que son todo para mí y no quiero que me vean postrada en una cama”, relató a ABC TV, una de las pacientes afectadas que obtuvo el fármaco vía amparo, a través de la Defensoría del Pueblo.

“Tengo media ampolla para dos semanas y después no sé qué va a pasar. Me dicen que me quieren internar porque me puede dar una embolia al sacarme el medicamento. Es un remedio indispensable; yo antes andaba con oxígeno y no quiero volver a estar en cama”, lamentó otro de los afectados.

Escenario de desprotección total

La problemática no se limita al Treprostinil. Según denunciaron los afectados, existen otros 38 pacientes que dependen del fármaco Macitentan, quienes se encuentran en la misma situación de incertidumbre.

El costo de estos fármacos es imposible de afrontar afirman los afectados, lo que hace que la interrupción del suministro estatal sea asumida como una condena. “Tenemos derecho a la vida”, clamó otra de las pacientes, madre de un bebé de tres meses, quien recordó que antes del tratamiento no podía caminar ni tres pasos sin asfixiarse.

Los pacientes hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Salud y al gobierno de Santiago Peña para restablecer el flujo de medicamentos y respetar los amparos judiciales vigentes.