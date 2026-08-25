Sociedad Interamericana de Prensa distingue a la Sala Constitucional de Costa Rica

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció que otorgará el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Sala IV), en reconocimiento a su defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a recibir información plural e independiente.

La organización destacó que la máxima instancia constitucional costarricense consolidó una jurisprudencia de referencia en las Américas mediante fallos que fortalecen las garantías para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública.

Entre las resoluciones valoradas por la SIP, figuran decisiones que protegieron a periodistas frente a actos de hostigamiento y restricciones impuestas por autoridades gubernamentales durante conferencias de prensa.

Asimismo, resaltó la sentencia que anuló un proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión al considerar que comprometía el pluralismo informativo y el interés público. También reconoció otros precedentes que rechazaron mecanismos de presión indirecta contra medios de comunicación y reafirmaron el libre flujo de información.

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Entrega del premio será en Bogotá

La entrega del Gran Premio Chapultepec 2026 se realizará durante la 82ª Asamblea General de la SIP, prevista del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

La SIP es una organización dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Agrupa a más de 1.300 medios de comunicación del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Estados Unidos.

Relevancia para Paraguay

La distinción otorgada por la SIP a la Sala Constitucional de Costa Rica cobra especial relevancia para Paraguay, donde el debate sobre la protección de la libertad de expresión y de prensa también gana espacio en el ámbito jurídico y legislativo.

En ese contexto, el asesor jurídico de ABC, César Coll, desarrolló la tesis doctoral titulada “El principio anti-inhibitorio de la libertad de prensa en el derecho constitucional paraguayo. Fundamentos iusfilosóficos y sociológicos, estándares convencionales y propuesta legislativa de protección”, trabajo que obtuvo la máxima calificación académica, Summa Cum Laude.

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La investigación plantea mecanismos para fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de prensa y expresión en Paraguay. Como parte de esa iniciativa, Coll prevé presentar un proyecto de ley orientado a reforzar la protección jurídica de estos derechos fundamentales y a prevenir medidas que puedan afectar el libre ejercicio de la actividad periodística.