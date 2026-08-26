Apertura del Fan Zone da inicio a la agenda de eventos relacionados al Mundial de Rally en Encarnación

Ricardo Deggeller, director adjunto del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en Paraguay, recepcionó a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, ahondando en las diversas actividades del rally.

“Creemos que vamos a recibir a más de 60.000 personas en este lugar -el Fan Zone-. Por eso buscamos que esta edición pueda ofrecer una experiencia que no solo se limita a la carrera en sí, sino a muchas actividades que hacen del rally una gran experiencia para el público”.

Por su parte, la viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte, celebró la gran presencia de medios de comunicación y presentó el Media Centre. “Este espacio es para ustedes y pensado en su trabajo durante este rally. Queremos que la experiencia, sobre todo la de trabajo, sea acorde a un evento de esta magnitud”.

El ministro asesor de la Presidencia de la República del Paraguay, Rodrigo Maluff, destacó que “este rally tiene muchas innovaciones. La más grande está en el gran esfuerzo de hacer sostenible este rally. La reducción de emisión de carbono es el gran esfuerzo de este equipo para el 2026”.

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Público será el protagonista

Maluff puntualizó que la cercanía de la competencia con el público será un elemento fundamental. “Vamos a tener una Super Especial en la ciudad, llevando (o trayendo en este caso) el rally por fuera de los tramos tradicionales y permitiendo que la gente pueda vivirlo de cerca, también en la ciudad”, finalizó.

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El Fan Zone estuvo con una importante participación de visitantes desde tempranas horas. En el predio se puede observar a los equipos de trabajo de las escuderías, los coches de competencia y los pilotos protagonistas de este evento internacional.

También hay stands de marcas, merchandising, tiendas y parque de comidas, para disfrutar de una experiencia integral.

El clima cálido acompañó una jornada ideal, que invitó a las familias a conocer acerca del detrás de escena de la gran competencia que hace palpitar los corazones a grandes velocidades.