Conacyt financiará becas de doctorado en salud en el este del país

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció la financiación de becas para el Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este (UNE). La iniciativa, impulsada mediante el programa PROCIENCIA con fondos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), cubrirá costos académicos e integrales para los profesionales seleccionados.

El programa de posgrado es desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA-UNE) y tendrá una duración de 36 meses bajo modalidad presencial asistida por tecnología.

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Las actividades prácticas y de laboratorio se concentrarán en el Centro de Investigaciones Médicas ubicado en la sede de Minga Guazú, además de contar con el respaldo de instituciones colaboradoras. La coordinación académica del posgrado estará a cargo de los reconocidos profesionales José María Gamarra y Antonieta Rojas de Arias

Perfil de los postulantes y el desafío de la investigación local

La convocatoria está dirigida a profesionales con título de grado en Ciencias de la Salud o carreras afines que ya cuenten con una maestría enfocada en investigación, ciencias biomédicas o médicas.

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Entre los requisitos indispensables figuran el manejo fluido de lectura comprensiva en idioma inglés, conocimientos de informática y, por sobre todo, una dedicación de tiempo completo para integrar equipos de trabajo en laboratorio. La etapa de solicitud de admisión estará abierta hasta el 14 de septiembre de 2026, mientras que las clases están marcadas para iniciar formalmente en octubre.

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Para acceder a las bases de la postulación y conocer los detalles del financiamiento, los interesados pueden enviar sus consultas a las direcciones posgrado@facisaune.edu.py y becasnacionales@conacyt.gov.py. También se habilitó el número de el teléfono 0983 070 608.