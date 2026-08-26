Cierre de calles en Encarnación por el Mundial de Rally: qué avenidas estarán clausuradas y los horarios

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) anunció la clausura temporal de las avenidas República del Paraguay y Mariscal López, en la ciudad de Encarnación, para este miércoles 26 de agosto. Este cierre responde a una inspección de verificación del tramo, que será realizada por los organizadores del Mundial de Rally.

La clausura de las avenidas estará vigente hasta las 12:00 de este miércoles, según anuncian. La circulación estará permitida hasta la calle Antequera de la ciudad.

El sector será utilizado el sábado para el Super Prime Especial Nocturno, que tendrá lugar en el Paseo de los Aromas, en el microcentro de Encarnación.

Entretanto, anuncian que el cierre de ese sector se desarrollará desde las 00:00 del sábado y se extenderá hasta las 00:00 del domingo, para los preparativos del tramo nocturno de la competencia.

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Tramos del rally

La jornada inicial de competencia, el viernes 28 de agosto, tendrá nuevamente como primer tramo a Cambyretá (SS1/5), partiendo de Campichuelo con dirección hacia Nueva Alborada, en un recorrido de 24,58 km, bordeando el río Paraná.

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Seguirá por el tramo de Nueva Alborada (SS2/6), desde Puerto Samu’u hasta Puerto Ita Cajón, con una distancia de 15 km. El trayecto continuará entre Nueva Alborada y Trinidad, conocido como Yerbateras (SS3/7), por 33,26 km. La jornada cerrará con el Autódromo en Capitán Miranda (SS4/8), circuito de 2,5 km.

El sábado 29, el recorrido iniciará en Bella Vista (SS9/13), por un tramo de 21,15 km. Otro tramo en el mismo distrito, denominado Bella Vista Sur (SS10/14), tendrá 11,54 km.

Hohenau tendrá un tramo que llegará hasta Trinidad (SS11/15), de 19,33 km. La segunda jornada cerrará con un tramo entre Trinidad y Capitán Miranda (SS12/16), de 15 km, y un tramo urbano en la Costanera de Encarnación (SS17), de 3,10 km.

El domingo 30 de agosto se estrenará el tramo de Encarnación entre los barrios Quiteria y San Antonio Ypecurú (SS18/22), de 10,26 km de distancia.

La competencia cerrará con los tramos en General Artigas: el primero (SS19/21), de 19,60 km, y el segundo (SS20), de 8,44 km.