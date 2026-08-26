Médicos de Misiones se movilizaron y reclamaron más presupuesto para salud pública

En el marco de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), profesionales de la salud del departamento de Misiones, realizaron una movilización en esta jornada en el cruce Santa María, sobre la ruta PY01, en el distrito de San Ignacio.

Durante la medida de fuerza exigieron al Gobierno mayor inversión en el sistema sanitario, la incorporación de más médicos especialistas, el abastecimiento de medicamentos e insumos y un presupuesto que responda a las necesidades de la salud pública.

El dirigente sindical de médicos, Mario Acosta manifestó que la medida de fuerza busca acompañar a los médicos de todo el país y visibilizar la realidad que se vive en los hospitales del interior.

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Señaló que la principal preocupación es la falta de especialistas, además de la escasez de medicamentos e insumos básicos.

“Muchas veces queremos ayudar a los pacientes, pero estamos atados de manos porque no contamos con los recursos necesarios para brindar la atención que la ciudadanía merece”, expresó.

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Acosta agregó que tanto médicos como pacientes deben recorrer largas distancias para acceder a una atención especializada, lo que dificulta aún más el acceso a la salud en el departamento.

“Con receta, pero sin remedios no se cura nadie”

La médica del Hospital Distrital de Ayolas, Ramonita Velázquez, sostuvo que el déficit en el sistema sanitario es un problema de hace décadas y afirmó que actualmente la situación se volvió insostenible.

Indicó que en los hospitales hay médicos de guardia, pero muchas veces faltan medicamentos, insumos y recursos para completar los tratamientos. “Con receta, pero sin remedios, el paciente no se cura”, afirmó.

Piden a legisladores priorizar la salud pública

Velázquez también hizo un llamado a los diputados Arnaldo Valez (PLRA), Carlos Arrechea (ANR-HC) y al senador del departamento de Misiones Derlis Maidana (ANR-HC), para que apoyen la reprogramación presupuestaria durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación y destinen más recursos al sistema sanitario.

Por su parte la doctora Gisella Vargas señaló que los médicos de Misiones se movilizan en defensa de la salud pública y reclaman cuatro puntos principales: la dignificación del sector, la provisión de medicamentos e insumos, la contratación de más profesionales y un reajuste salarial.

“Tenemos un mismo clamor. No tenemos medicación para nuestros pacientes con enfermedades crónicas ni insumos para las verdaderas urgencias. Estamos cansados de tapar el sol con un dedo y de tener que hacer la vaquita en cada guardia para conseguir medicamentos”, manifestó.

Agregó que la lucha es por la población más vulnerable, por los adultos mayores y las familias de escasos recursos que dependen de la salud pública. “Nosotros necesitamos que las autoridades se pongan en nuestros zapatos”, expresó Vargas.

La médica sostuvo que la falta de medicamentos y de atención adecuada generan descompensación de pacientes, sobrecarga en las urgencias y mayor cantidad de internaciones, lo que finalmente representa un mayor gasto para el Estado.

También cuestionó las condiciones económicas de los profesionales y lamentó que quienes fueron considerados “héroes de blanco” actualmente se sientan ignorados.

La medida de fuerza se desarrolló con cierres intermitentes de la ruta PY01 cada una hora, por un lapso de entre 20 y 30 minutos.