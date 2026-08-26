Nacionales
26 de agosto de 2026 a la - 09:01

Playas de Encarnación no están habilitadas para el baño en el río durante el Mundial de Rally

Panorámica costera en Encarnación, con un puente y un edificio singular. Ambiente tranquilo y recreativo, sin personas visibles.
Las playas de Encarnación permanecen cerradas para el baño en el río durante el importante evento deportivo.

La Municipalidad de Encarnación anunció que durante el desarrollo del Mundial de Rally las tres playas de la ciudad no estarán habilitadas para el baño. Los espacios como la costanera y la arena sí estarán disponibles para la recreación.

Por Sergio González

Por Resolución N° 8.972 de la Municipalidad de Encarnación, el intendente municipal Alfredo Luis Yd, emitida el 24 de agosto de 2026, estableció que las playas de la ciudad no estarán habilitadas fuera de la temporada alta de verano.

Esto se traduce en que estará prohibido el uso recreativo de las aguas del río Paraná en las tres playas de la ciudad: Pacucuá, San José y Mboika’e, durante el Mundial de Rally.

No obstante, aclara que los espacios de la arena y la costanera sí continuarán habilitados para la recreación y el uso de los espacios.

La disposición refiere que el periodo de habilitación de las playas será debidamente dispuesto por la comuna en verano, con previa implementación de medidas de seguridad, señalización y provisión de servicios de guardavidas.

Lea más: Costanera de Encarnación estará clausurada hasta el mediodía de este miércoles

Mundial de Rally

Gran parte del evento se concentrará en Encarnación, en el sector de la costanera. Si bien la circulación vehicular estará restringida, el uso de la circulación a pie por la costanera estará asegurado para los locales y turistas.

Vista aérea de carpas y contenedores en la Costanera de Encarnación, sin personas visibles.
Desde este miércoles 26 de agosto se habilitará el Fan Zone, un área destinada a los fanáticos del Mundial de Rally al costado del Service Park, donde estarán las máquinas y pilotos protagonistas. El espacio estará habilitado hasta el domingo en la Costanera de Encarnación.

Sectores de la Playa San José y la costanera fueron vallados en el marco del dispositivo de seguridad del evento.

La premiación del cierre del evento internacional se desarrollará sobre una tarima en la playa, por lo que este sector estará cerrado el domingo, cuando se realice el cierre oficial.

Los organizadores estiman que habrá una afluencia de unas 400.000 personas durante los cuatro días del evento, cifra que supera el doble de lo registrado en días de temporada alta.