Playas de Encarnación no están habilitadas para el baño en el río durante el Mundial de Rally

Por Resolución N° 8.972 de la Municipalidad de Encarnación, el intendente municipal Alfredo Luis Yd, emitida el 24 de agosto de 2026, estableció que las playas de la ciudad no estarán habilitadas fuera de la temporada alta de verano.

Esto se traduce en que estará prohibido el uso recreativo de las aguas del río Paraná en las tres playas de la ciudad: Pacucuá, San José y Mboika’e, durante el Mundial de Rally.

No obstante, aclara que los espacios de la arena y la costanera sí continuarán habilitados para la recreación y el uso de los espacios.

La disposición refiere que el periodo de habilitación de las playas será debidamente dispuesto por la comuna en verano, con previa implementación de medidas de seguridad, señalización y provisión de servicios de guardavidas.

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Mundial de Rally

Gran parte del evento se concentrará en Encarnación, en el sector de la costanera. Si bien la circulación vehicular estará restringida, el uso de la circulación a pie por la costanera estará asegurado para los locales y turistas.

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Sectores de la Playa San José y la costanera fueron vallados en el marco del dispositivo de seguridad del evento.

La premiación del cierre del evento internacional se desarrollará sobre una tarima en la playa, por lo que este sector estará cerrado el domingo, cuando se realice el cierre oficial.

Los organizadores estiman que habrá una afluencia de unas 400.000 personas durante los cuatro días del evento, cifra que supera el doble de lo registrado en días de temporada alta.