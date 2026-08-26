Toman escuela y colegio en Yaguareté Forest para exigir reposición de rubros

La movilización comenzó el lunes en la comunidad rural de Santa Rosa del Aguaray y contempla la suspensión de las actividades educativas y la toma de la institución. Alcides Colmán, padre de familia, explicó que la medida continuará hasta que las autoridades educativas brinden una solución al reclamo.

Los manifestantes exigen un rubro para la escuela y la asignación de 54 horas cátedra para el colegio, según explicó Colmán. Además, denuncian que existen docentes que actualmente cumplen funciones sin percibir remuneración.

La problemática educativa se arrastra desde el año pasado, cuando un docente fue apartado de su cargo y sometido a un sumario administrativo. A partir de esa situación, la comunidad quedó dividida: un sector respalda al docente y reclama su restitución, mientras otro grupo se opone a su retorno.

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El docente actualmente cumple funciones en otro sector mientras continúa el proceso administrativo, situación que también generó diferencias entre los padres y miembros de la comunidad respecto a la aceptación de docentes reemplazantes de manera provisoria.

La crisis fue escalando con el movimiento de diferentes rubros docentes, hasta que este año la situación logró cierta estabilidad, aunque persiste el déficit de un rubro y 54 horas cátedra. La comunidad sostiene que esta falta afecta el normal desarrollo de las actividades académicas y genera incertidumbre entre estudiantes y padres.

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Los padres aseguran que la toma de la institución constituye el último recurso al que recurrieron para conseguir respuestas de las autoridades educativas. Advierten que mantendrán la medida hasta obtener una solución concreta a sus reclamos.

La comunidad educativa aguarda la presencia de representantes del Ministerio de Educación y Ciencias para buscar una salida al conflicto, con el objetivo de restablecer las actividades y permitir que los estudiantes regresen normalmente a las aulas.