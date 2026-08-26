Senadores allanan el camino para el copamiento cartista en la Contraloría

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) allanó el primer paso para que la Contraloría General de la República (CGR) vuelva a ser copada por el cartismo.

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El pleno eligió a los integrantes y remitió a la Cámara de Diputados las ternas para los cargos de Contralor General de la República y Subcontralor general de la República.

Líder Amarilla (PLRA) propuso, por la oposición, como ternados a contralor al diputado liberal Jorge Avalos Mariño; a Oscar Guido Forestieri y a Alejandra Villalba Cabral. Pero dicha moción solo tuvo 10 votos.

Para subcontralor la senadora Celeste Amarilla (PLRA) propuso a Oscar Guido Forestieri, Angélica Ortiz Caballero y a Adolfo González Gómez, pero tampoco tuvieron los votos necesarios.

Numerosos senadores, encabezados por Rafael Filizzola (PDP), repudiaron el copamiento del cartismo en la Contraloría; este último sostuvo que las ternas eran una farsa para que los cartistas pudieran reelegir al contralor Camilo Benítez, aliado funcional al cartismo, según dijo.

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Filizzola acusó al funcionario de ser un “blanqueador serial” para los aliados del oficialismo, mientras que -junto a la Fiscalía- es funcional al cartismo para perseguir a intendentes liberales, de la tercera fuerza y colorados disidentes.

En cambio, los cartistas defendieron a Benítez y destacaron su gestión como contralor.

Tras varias horas de debate, se cerró la discusión y se eligió a los ternados que contaban con la bendición del cartismo.

Ternas para Contralor General de la República:

Camilo Daniel Benítez Aldana (contralor actual)

Mabel Bogado Oviedo

Carlos Vera Ruiz

Ternas para Sub Contralor:

Armindo Torres Torres (Actual Dir. de DD.JJ. de la CGR)

Augusto José Félix Paiva (subcontralor actual)

Cosme Alfredo Torres Rodríguez

Así votaron a favor de Camilo Benítez