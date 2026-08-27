Hoteleros de Itapúa se pronuncian preocupados por la huelga de médicos en Encarnación

La página en redes sociales de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit) emitió un comunicado con relación a la huelga de médicos que se realizará mañana, con un contingente de 2.000 funcionarios de blanco que llegarán desde diversos puntos del país hasta Encarnación. El escrito está firmado por el presidente del gremio, Andy Sbardela.

“Desde la Asociación Hotelera de Itapúa, queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre la posibilidad de que se realicen manifestaciones en los sectores donde actualmente se lleva a cabo el rally. Este evento es crucial para la imagen y el desarrollo turístico de nuestra región, y consideramos que cualquier alteración en estas áreas podría tener un impacto negativo en la percepción internacional de nuestro destino”, expresa parte del comunicado.

El gremio hotelero reportó que la ocupación está a tope en la capital departamental para las fechas en que se desarrollará el Mundial de Rally. Entretanto, en el interior se mantiene con porcentajes superiores al 70% de ocupación.

“Creemos firmemente en la importancia de defender los derechos laborales y apoyamos la causa, pero es fundamental que esto se haga de manera que no comprometa la reputación y el potencial turístico de nuestra región en un evento de gran relevancia. Agradecemos su comprensión y esperamos trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien a todos”, indica en otro párrafo de la misiva.

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Manifestación y Rally

El evento internacional arranca desde esta noche con la largada simbólica y desde el viernes con los primeros tramos de competencia.

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Los agremiados del Sinamed confirmaron que un contingente de tres buses viaja desde Asunción y llegaría durante la noche de este jueves, mientras que otros vendrán desde Ciudad del Este, Misiones y Caazapá. Otro bus estaría asegurado para después de las 00:00, que partirá desde la capital y llegaría mañana.

Estiman que más de 2.000 médicos se manifestarán mañana en Encarnación. No quisieron revelar la hoja de ruta de la movilización, pero no descartan cortes de rutas claves para el desarrollo del Mundial de Rally.

En contrapartida, los hoteleros exponen su argumento indicando: “La realización de manifestaciones en las zonas del rally podría proyectar una imagen desfavorable hacia los visitantes y medios internacionales, lo que contradice nuestros esfuerzos por presentar a Itapúa como un destino turístico seguro y atractivo”.