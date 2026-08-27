Huelga de médicos: anuncian cortes de ruta y concentración frente a hospitales Itapúa desde mañana

La referente de la filial en Itapúa del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Eliza Núñez, confirmó que el gremio prepara un refuerzo a la movilización que se realiza en Encarnación. La protesta se desarrolla en el marco del inicio del Mundial de Rally.

Serán más de 2.000 profesionales de la salud los que viajarán hasta el departamento de Itapúa desde diversos departamentos, entre los que citó Alto Paraná, Caazapá, Misiones y la capital del país. En la capital departamental se concentran actualmente 300 agremiados al Sinamed.

Las protestas se inician sobre la ruta PY01, en el puente Mboika’e, para luego concentrarse sobre la ruta PY06, a unos 2 kilómetros del Hospital General de Itapúa (HGI).

La médica refirió que desde mañana pretenden realizar concentraciones frente al Hospital Regional de Encarnación (HRE), así también en el HGI, sumadas a cortes de tránsito intermitentes sobre las rutas PY01 y PY06.

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Seguridad del evento

El comisario general Juan Agüero refirió que, en el marco del operativo de seguridad del Mundial de Rally, se destina una dotación policial para acompañar a los manifestantes que ejercen su legítimo derecho. Indicó que la Policía Nacional acompañará siempre y cuando la manifestación sea legítima.

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Además, sostuvo que garantizarán el desarrollo del evento, que inicia los tramos oficiales este viernes en Cambyretá, para posteriormente seguir por Nueva Alborada y Capitán Miranda.

En el departamento de Itapúa están desplegados contingentes de 4.500 efectivos de la Policía Nacional y 2.500 de las Fuerzas Armadas, quienes estarán principalmente en el resguardo del evento.

El director de seguridad del Comité Organizador Local (COL), Julio Müller, manifestó que el tramo de la ruta PY06 afectado por el corte de ruta estaría afectando el retorno de los corredores una vez terminadas las pruebas. En ese sentido, no se afectaría el desarrollo del evento en sí.

La Policía tendría instrucciones para evitar un corte total de las rutas, por lo que permitirán el cierre solamente de media calzada a los manifestantes.