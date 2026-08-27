Marginan a intendentes de la oposición del Consejo de Riesgos ante eventual llegada de El Niño en Ñeembucú

Ante el anuncio de la posible llegada del fenómeno climático El Niño, la Gobernación de Ñeembucú conformó el Consejo Departamental de Gestión y Reducción de Riesgos de Ñeembucú (CDGRRÑ).

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El organismo estará presidido por el gobernador Víctor Hugo Fornerón Portillo (ANR-HC) mientras que la secretaría ejecutiva estará a cargo de Bernarda Ramírez Merlo, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

También fueron designados como coordinadores Gerardo Ramón Mellone, gerente de la ESSAP de Pilar, en el área operativa, y el ingeniero Víctor Marcos Troche, jefe regional de la ANDE de Ñeembucú, como coordinador técnico.

El Consejo estará integrado además por representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Entidad Binacional Yacyretá (EBY), XII Región Sanitaria, Educación, MOPC, universidades, Cruz Roja Paraguaya, Bomberos Voluntarios, Diócesis de Ñeembucú y organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores.

Centro de Operaciones de Emergencia

Como parte de la estructura se estableció también el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que tendrá como coordinador general a Fabián Ojeda Benítez, secretario departamental de Gestión y Reducción de Riesgos.

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La coordinación adjunta estará a cargo de Leticia Velazco Benítez, funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mientras que Jaime Recalde Palmerola (ANR), presidente de la Junta Departamental, será responsable del área de planificación y operaciones.

En el área de información y análisis fue designado el director de la XII Región Sanitaria, Arnaldo Espínola. También forman parte de la estructura los intendentes Norma Insfrán (ANR), de Tacuaras, y Atilio Montañez (ANR) de San Juan Bautista de Ñeembucú.

La finalidad del Consejo y del COE será coordinar la respuesta institucional ante situaciones de emergencia y eventuales pedidos de auxilio de pobladores afectados por fenómenos climáticos u otras contingencias en los diferentes distritos del departamento.

Cuestionamientos por falta de pluralidad

Tras la conformación del organismo surgieron cuestionamientos de ciudadanos y sectores políticos, quienes señalaron la falta de pluralidad en la integración del Consejo.

Los críticos sostienen que la mayoría de los integrantes responde a una misma línea política y cuestionan especialmente que no haya sido incorporado ningún intendente de la oposición, pese a que los municipios serán actores fundamentales ante eventuales inundaciones, temporales, aislamiento de comunidades u otras emergencias.

El reclamo plantea que, ante la posibilidad de enfrentar un fenómeno climático de impacto departamental, el organismo debería contar con una representación más amplia de los municipios y sectores políticos y sociales de Ñeembucú, de manera a garantizar una respuesta coordinada que trascienda las diferencias partidarias.