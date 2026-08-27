Más de 2.000 militares están en Itapúa para el evento del Mundial de Rally

En el marco de la celebración de la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), con sede en Itapúa, Paraguay, las Fuerzas Armadas de la Nación despliegan un operativo para acompañar la seguridad y logística del evento.

El general de división y coordinador general del operativo WRC de las Fuerzas Armadas, Naciso López, manifestó que todas las divisiones de la institución están desplegadas al servicio en el séptimo departamento. Es decir, personal de la Armada, la Naval y de la Fuerza Aérea, puntualizó.

Estiman que más de 2.500 militares están disponibles para el operativo, quienes cumplirán funciones de seguridad y apoyo logístico al evento internacional.

Además, disponen de medios terrestres, aéreos y acuáticos. Uno de los Súper Tucano está en Encarnación desde hace quince días, en el marco del operativo Escudo Guaraní, ahora en alerta en el marco de la seguridad del WRC, explicó. También manifestó que tiene otros cinco helicópteros destinados a diversas funciones, entre ellos, preparados para evacuación aeromédica.

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Aniversario de las FFAA

El 26 de agosto se recordó el aniversario 181 de la creación de las FFAA, por lo que, en el marco del acompañamiento al evento internacional, la institución realizó una retreta en la Costanera República del Paraguay, en el sector del Silo y el Molino San José.

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En el sitio están amarrados por primera vez los emblemáticos buques Cañonero Paraguay y Patrullero Capitán Cabral. Los históricos emblemas de la Armada tuvieron una cálida recepción por parte de los locales, como también de extranjeros que están por el evento internacional.

Este miércoles se registraron 5.575 visitas, mientras que para este jueves, 2.414. El general López refirió que «teníamos altas expectativas con la venida de los buques, pero no pensamos que iba a ser tanto así, no tenemos más que agradecimientos al ciudadano», sostuvo.