Rescatistas y protectores piden al Senado una audiencia con Defensa Animal

Mediante una dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, los rescatistas solicitan formalmente convocar a una audiencia pública de la que también participe el titular de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Luis Rubin, junto a su equipo técnico.

Al respecto, la activista Isabel Mezquita confirmó que son 33 organizaciones, junto a más de 250 firmantes, los que acompañan el pedido.

“Ejercemos nuestro derecho constitucional para exigir respuestas concretas ante una gestión marcada por la opacidad y la falta de resultados. La ciudadanía no puede seguir esperando. Exigimos una rendición de cuentas inmediata”, publicó la mujer.

Asimismo, citó que hay cuestionamientos hacia “puntos críticos” que comprometerían la protección hacia los animales, entre ellas, supuestas irregularidades operativas, una “gestión ineficiente”, “inacción legislativa” e incluso “mala administración”.

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