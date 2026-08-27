Un San Agustín de 11 metros se levanta como nuevo símbolo de Emboscada

La obra, de aproximadamente 11 metros de altura, fue elaborada con una estructura de hierro y cemento y estuvo a cargo del escultor y pintor caacupeño Ricardo Núñez, quien relató que el trabajo le demandó cerca de dos meses.

Núñez explicó que el proceso comenzó con la planificación y armado de la estructura interna de hierro, sobre la cual posteriormente se fue dando forma a la figura mediante el cemento.

El artista señaló que se trató de un trabajo que requirió dedicación y cuidado, principalmente por las dimensiones de la obra.

“Fue un trabajo de aproximadamente dos meses. Primero se hizo toda la estructura de hierro y después se fue trabajando con cemento hasta darle la forma y los detalles a la imagen”, explicó el escultor.

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Aportar desde el arte

Para Núñez, participar de este proyecto representa también una manera de aportar desde el arte a una celebración muy significativa para la comunidad. Destacó que la imagen de San Agustín fue concebida para convertirse en un punto llamativo para quienes llegan a la ciudad y, al mismo tiempo, acompañar las actividades religiosas y culturales.

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La escultura fue colocada en la rotonda de Emboscada, convirtiéndose desde su instalación en un nuevo elemento visual en uno de los principales accesos a la ciudad. La imagen busca recibir a los visitantes que llegarán durante los festejos patronales y convertirse en un símbolo de la celebración.

La iniciativa forma parte de los preparativos para la tradicional fiesta patronal de Emboscada, cuya fecha central se celebra este 28 de agosto.

Las actividades se concentrarán en el predio del Artesano Róga, donde la comuna y los comités locales prepararon diferentes espacios para recibir a las familias y visitantes.

En el lugar fueron instalados juegos infantiles, stands gastronómicos y ferias artesanales, con propuestas destinadas a acompañar la jornada festiva y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

Con la colocación de la monumental imagen, Emboscada suma un nuevo atractivo en el acceso a la ciudad y busca vestir de fiesta sus calles durante la celebración de San Agustín.

Para el escultor caacupeño Ricardo Núñez, la obra representa un significado importante, además el resultado de meses de trabajo y el desafío de plasmar una figura religiosa de grandes dimensiones que quedará como parte del paisaje de la ciudad.

Horarios de misa

Hoy, jueves 27 de agosto – Víspera

Lema: “Brindar una protección social efectiva para todos”

18:00 – Rezo del Santo Rosario

19:00 – Santa Misa

Viernes 28 de agosto

8:00 - Misa central será presidida por el obispo de la diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela.

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