WRC: estas son las restricciones para el tránsito de vehículos de gran porte que rigen desde hoy

Con el fin de ordenar el tránsito en las principales rutas y vías del país y reforzar la seguridad vial durante el desarrollo del WRC Rally del Paraguay 2026, el MOPC recordó que desde hoy rigen horarios especiales para la circulación de vehículos de gran porte en determinados tramos de Itapúa.

La disposición se extenderá hasta el domingo 30 de agosto y fue establecida mediante la Resolución MOPC N.º 1216.

La misma involucra a vehículos automotores de gran porte, convencionales y no convencionales, desde 16,5 toneladas, que transiten por los tramos de rutas nacionales y departamentales incluidos en el operativo.

Hoy, jueves 27 de agosto, de 06:00 a 17:00, está restringida la circulación de estos vehículos sobre la ruta PY01, desde el cruce Carmen del Paraná hasta la ciudad de Encarnación.

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Restricciones para mañana

Para mañana, viernes 28 de agosto, de 05:00 a 20:00, la restricción regirá sobre la ruta PY06, desde el cruce Lopoja–empalme con la ruta D054 hasta Encarnación.

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En tanto, el sábado 29 de agosto, de 05:00 a 20:00, la limitación se aplicará sobre la ruta PY06, desde el cruce Tamai, ubicado en el km 62, hasta Encarnación.

Finalmente, el domingo 30 de agosto, de 05:00 a 18:00, estarán afectados varios tramos.

La restricción en la ruta PY01 comprenderá:

Desde Coronel Bogado, km 325,9, hasta Encarnación

El sector comprendido desde el km 323 de la ruta PY01 hasta San Pedro del Paraná

Ese mismo domingo, la medida se aplicará a:

Ruta Departamental 047 , desde Graneros del Sur, rotonda Fram, hasta la rotonda Carmen del Paraná de la ruta PY01.

Ruta D054, desde Graneros del Sur, km 30, cruce Upisa, hasta la ruta PY06, cruce Lopoja.

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Vehículos exceptuados

Por otro lado, la resolución establece excepciones para los vehículos de gran porte destinados a servicios de urgencia, emergencia y seguridad, así como aquellos utilizados para el transporte de insumos o materiales hospitalarios y los correspondientes al transporte público de pasajeros.

En ese sentido, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera tendrá a su cargo la gestión y coordinación del tránsito en los caminos alternativos. Además, podrá disponer la reapertura de los tramos restringidos cuando las condiciones climáticas lo requieran o se genere congestión vehicular en las vías alternativas.

Durante los días de competencia, la Patrulla Caminera desplegará 157 inspectores en rutas y accesos estratégicos de Itapúa, con la misión de ordenar la circulación y brindar asistencia a los usuarios.

El MOPC insta a quienes transiten por la zona a tener en cuenta los horarios y tramos afectados, planificar sus desplazamientos y respetar las indicaciones de las autoridades.