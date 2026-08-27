Rally Mundial, con despliegue de 5.000 policías: así será el protocolo para espectadores

El evento del Mundial de Rally está en Itapúa y desde ayer arrancaron los eventos en paralelo para ofrecer la mejor experiencia a los fanáticos del deporte motor. El Fan Zone fue habilitado este miércoles, con una gran afluencia de público.

Para brindar la mayor seguridad a los espectadores, la Policía Nacional se encuentra en estado de alerta máxima y tiene apostados a unos 5.000 efectivos cubriendo todos los tramos. “La alerta de seguridad es a nivel país, pero estos 5.000 efectivos estamos trabajando netamente lo que es la competencia del Rally Mundial”, explicó el comisario general Juan Agüero, director de Operaciones Tácticas.

A renglón seguido, explicó que fuerza efectiva de la Policia Nacional de Itapúa no está convocada en este operativo. “Solamente los que vinimos de apoyo de las diferentes direcciones estamos trabajando en el operativo Rally”.

El comisario recordó que este operativo arrancó días antes, seguirá durante el desarrollo de la competición y continuará después de la bandera a cuadros.

Lea más: Mundial de Rally: guía para el fanático tuerca

En otra parte, el director de Operaciones Tácticas recordó que los tramos donde pasarán los vehículos de competición están marcados con cintas de color rojo y verde. “La roja es para las zonas prohibidas y las verdes las permitidas para los espectadores”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En las zonas donde están las cintas rojas, para para los corredores son zonas de salto, de frenado, son curvas muy cerradas donde podrían darse impactos”, complementó.

Marcha de médicos

Una de las consultas tuvo que ver con la posibilidad de que los médicos se trasladen hasta Encarnación, la zona del Rally Mundial, para continuar y hacer más visible su marcha de protesta.

El comisario dejó en claro que toda personas tienen permitido manifestarse de forma pacífica con fines lícitos. “Así como los aficionados, pueden llegar hasta cierto punto”, señaló.

“Podemos darles un lugar para menifestarse, siempre que sea pacífico. Si quieren llegar, pueden llegar y van a ser acompañados en todo momento. La Policía Nacional va a acompañar para prevención”, concluyó.

Lea más: “Si no se roba la plata, alcanza”, dicen médicos durante cierre de rutas en Encarnación