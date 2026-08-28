Buscan reforzar la seguridad en el sector de remesas y cargas expresas

En un esfuerzo por blindar los canales logísticos contra el crimen transnacional, la Cámara Paraguaya de Empresas de Remesa Expresa (CAPEREX) concretó una reunión con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y representantes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos.

El eje central del encuentro fue el establecimiento de una triangulación operativa entre el sector privado y los organismos de seguridad nacional e internacional.

Este nuevo esquema busca habilitar un canal directo de comunicación para el intercambio de inteligencia, el diseño de mecanismos preventivos y el endurecimiento de los controles sobre el flujo de encomiendas y cargas internacionales que ingresan y salen del país.

Desde CAPEREX resaltaron la total predisposición de las empresas asociadas para aportar su experiencia operativa y sumarse de forma activa a las estrategias de seguridad.

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La iniciativa pretende lograr una articulación eficiente que optimice la trazabilidad de las operaciones, cerrándole el paso a cualquier intento de utilizar los servicios de entrega rápida para actividades ilícitas.

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Con esta alianza, el gremio reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la adopción de los más altos estándares normativos, consolidando un sector de remesas expresas confiable y seguro para el desarrollo económico del Paraguay.

Antecedentes y Contexto

El sector de remesas expresas, encomiendas internacionales y courier ha experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años debido al auge del comercio electrónico global y la necesidad de agilizar cadenas de suministro.

Sin embargo, este dinamismo también ha representado un desafío operativo para los gobiernos a nivel mundial, ya que las redes delictivas suelen intentar utilizar estos servicios rápidos para el tráfico de sustancias ilícitas, contrabando o contrabando de divisas.

En Paraguay, la SENAD ha intensificado en los últimos periodos las mesas de trabajo interinstitucionales y con gremios privados (como aeropuertos, cámaras de transporte y empresas de encomiendas) para blindar los centros de acopio y las terminales de carga, contando frecuentemente con el apoyo técnico y de cooperación internacional de agencias como la DEA estadounidense para contrarrestar los eslabones logísticos del crimen organizado.