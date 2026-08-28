Emboscada: Monseñor Valenzuela cuestiona el consumismo y la indiferencia

La celebración religiosa contó con un importante acompañamiento de los fieles de la comunidad, quienes participaron de la misa central en el marco de las actividades en honor al santo patrono de la ciudad.

Durante su homilía, monseñor Valenzuela señaló que existen actualmente distintas situaciones que representan una amenaza para la vida espiritual de las personas. Comparó estas realidades con vientos que intentan apagar la lámpara de la fe que cada persona debe mantener encendida.

Cuestionó el consumismo y la indiferencia. “Hay vientos en el mundo que quieren apagar la lámpara de nuestra fe”, manifestó el religioso, al referirse a las dificultades que enfrentan las familias y la sociedad actual para sostener sus principios y valores.

Entre los aspectos que criticó se encuentra el consumismo, al señalar que muchas personas terminan buscando la felicidad en la adquisición constante de bienes materiales.

El obispo instó a los fieles a no confundir la felicidad con aquello que se puede comprar y llamó a recuperar los valores, la vida familiar y la espiritualidad como pilares fundamentales para alcanzar una vida plena.

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También se refirió al relativismo que, según expresó, está presente en diferentes ámbitos de la sociedad y que lleva a que determinadas cuestiones importantes sean consideradas como si dieran lo mismo.

En ese sentido, cuestionó la pérdida de valor que algunas personas otorgan al matrimonio y lamentó que para muchos “dé igual casarse” o no hacerlo, haciendo un llamado a recuperar el compromiso y la responsabilidad dentro de la familia.

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Llamado a abandonar la desidia

Otro de los puntos centrales de la homilía fue el llamado a dejar de lado la pereza, la desidia y la indiferencia frente a las necesidades de los demás.

Monseñor Valenzuela habló también del denominado “pecado de omisión”, al señalar que no solamente se debe evitar hacer el mal, sino también asumir la responsabilidad de hacer el bien cuando corresponde.

Instó a los cristianos a no permanecer indiferentes ante las situaciones que afectan a sus familias, comunidades y al prójimo, y a asumir un papel más activo en la construcción de una sociedad basada en la solidaridad, la responsabilidad y la fe.

En el marco de la festividad de San Agustín, el mensaje estuvo orientado a que los fieles no permitan que las preocupaciones cotidianas, el materialismo o la indiferencia terminen desplazando la vida espiritual. La celebración reunió a numerosos pobladores de Emboscada, quienes acompañaron con devoción la misa central y las actividades religiosas organizadas en honor a San Agustín.

La participación de la comunidad reflejó el arraigo de la festividad y la importancia que mantiene esta celebración religiosa para los pobladores de Emboscada, que año tras año se congregan para rendir homenaje a su santo patrono.

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