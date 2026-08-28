Dani Centurión: Es “inmoral” plantear aumento de impuestos sin tocar privilegios y corrupción

El diputado colorado disidente, Daniel Centurión, consideró inadmisible e inmoral la propuesta del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar de aumentar impuestos para cubrir el déficit en el Presupuesto de Gastos de la Nación y atender pedidos justos como el de aumento salarial para los médicos que se encuentran en huelga a nivel nacional, sin antes tocar beneficios escandalosos en todos los poderes, gastos superfluos y combatir la corrupción.

“Uno puede mirar de reojo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), por ejemplo, para aumentar, pero yo hago una pregunta: ¿No es inmoral que desde la clase política, desde el Parlamento Nacional, nosotros estemos hablando (de aumentar impuestos)? Para mi es inmoral teniendo la calidad del gasto público que hoy tenemos", consideró Centurión.

El mismo dijo que por eso está de acuerdo en debatir sobre economía y el sistema tributario, pero no sin antes dar gestos políticos para mejorar el gasto público.

“Primero tenemos que trabajar en mejorar la calidad del gasto público. Primero tenemos que trabajar en lo que yo vengo repitiendo y repitiendo: el combate frontal a la corrupción pública. No lo dice Dani Centurión, lo dicen organismos internacionales cuando utilizan indicadores y nos dicen que se mal utiliza la plata pública en el Paraguay en el orden de US$ 2000 millones/año”, refirió.

Insistió en que por ello insistió la semana pasada con la aprobación de su proyecto de aumento de penas contra la corrupción, que se aprobó en general, pero falta que se trate en particular.

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“Allí tenemos la plata para salud pública, allí tenemos la plata para educación, allí tenemos la plata para seguridad, pero saben dónde va a parar esa plata, al bolsillo de los corruptos, de los funcionarios corruptos protegidos y complicados con los políticos que están en el poder de turno”, refirió.

Sostuvo que justamente están entrando ahora al estudio del PGN 2027, que es donde deberán demostrar todos los poderes, su intención real de hacer reformas para mejorar el gasto público.

“El próximo 1 de septiembre ingresa el presupuesto propuesto desde el Poder Ejecutivo y ahí tenemos que mirar con lupa, aprovechar y empezar a sacar la grasa que generalmente viene de las distintas reparticiones públicas”, dijo.

Finalmente, reiteró que su postura es que “de reojo uno puede mirar y puede estar de acuerdo en el aumento al impuesto selectivo al consumo, no solamente al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, etcétera, pero repito, me parece inmoral plantear aumentar los impuestos desde el sector político, desde el Parlamento, sin antes mejorar la calidad del gasto público, eliminar todos esos gastos superfluos y dejar de pagar deudas al clientelismo político y también si no vemos que se combate frontalmente a la corrupción”.

Culpa de la crisis a Barán, por “inútil”

El diputado Centurión evitó criticar al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana, que están jugando a ser copilotos en el Mundial de Rally en Itapúa, para apuntar fuertemente contra la ministra de Salud, María Teresa Barán.

“Yo creo que es un evento internacional donde es importante que estén las autoridades políticas de nuestro país: el presidente, el vicepresidente, yo no cuestiono eso. Yo ese reclamo (de los médicos) le hago directamente a la rectora, a la encargada, a la responsable de todo el sistema que es la ministra Barán”, disparó Centurión.

El mismo dijo que no es de ahora que Barán demuestra una debilidad inadmisible para gestionar una cartera tan importante como es la de salud.

“Yo la conozco a la doctora, puede ser una gran persona, pero una terrible gestora, no tiene la capacidad de gestionar una institución como el Ministerio de Salud Pública, una institución muy cercana y demasiado importante para la ciudadanía. Ella no tiene capacidad de diálogo, no tiene capacidad de apertura, tiene una gestión introvertida y esa característica no puede tener alguien que está al frente de una cartera tan importante de salud”, dijo Centurión.