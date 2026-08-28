Huelga de médicos: declaran “zona de conflicto” hospitales donde profesionales renuncien

En el quinto día de la huelga nacional de médicos que exigen un reajuste salarial, reabastecimiento de los hospitales y el pago por feriados trabajados, las movilizaciones se trasladaron a Itapúa, donde se desarrolla el Mundial de Rally, del que participa el presidente de la República, Santiago Peña.

Pese a las reuniones con autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, hasta el momento el Gobierno sigue sosteniendo que no hay recursos para cumplir con el pedido, lo que generó renuncias de los profesionales de salud en varios hospitales dependientes del MSPyBS.

Desde la Sociedad Paraguaya de Anestesiología emitieron un comunicado público en el que declaran zona de conflicto todos estos hospitales donde se registren renuncias de los profesionales.

“La Sociedad Paraguaya de Anestesiología comunica a sus asociados la declaración de zona de conflicto en todos los hospitales del país dependientes de la red del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en los que se presenten renuncias de médicos anestesiólogos”, reza el comunicado compartido desde las cuentas oficiales de redes sociales del Círculo Paraguayo de Médicos.

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Instan a médicos a no tomar cargos vacantes

Explican que esta acción se realiza a pedido de los médicos anestesiólogos, funcionarios del MSPyBS y socios de la SPA, en salvaguarda de sus lugares de trabajo y ante la renuncia a los mismos.

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Agregan que las renuncias se dan en reclamo de una situación de dignificación laboral y reajuste salarial que vulnera los principios de igualdad, dignidad y retribución justa, consagrados en la Constitución Nacional.

“La declaración de zona de conflicto se extenderá hasta la resolución del mismo. Instamos a los colegas anestesiólogos miembros de nuestra sociedad a no ocupar cargos vacantes que sean ofertados en hospitales del Ministerio de Salud durante este tiempo de lucha, hasta tanto acabe el conflicto”, concluye el comunicado.