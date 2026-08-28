Huelga y Mundial de Rally: médicos intensifican protestas en Encarnación y denuncian cerco policial

En coincidencia con la masiva concurrencia para la fecha paraguaya del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en la ciudad de Encarnación, el gremio médico trasladó el núcleo de sus reclamos al departamento de Itapúa.

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En el quinto y último día de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), cientos de profesionales instalaron la «carpa de la resistencia» sobre la Ruta Sexta, punto neurálgico del tránsito hacia las actividades del evento internacional.

Denuncia de hostigamiento y cerco policial

Desde las primeras horas de la mañana, médicos locales y contingentes provenientes en colectivos desde Asunción se reunieron en la zona. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una fuerte presencia de efectivos de la Policía Nacional y la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (cascos azules), que rodearon el campamento de los manifestantes.

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La referente del Sinamed, Dra. Rosana González, denunció un amedrentamiento constante por parte de las fuerzas de seguridad desde la noche previa durante la largada simbólica del evento deportivo.

“Es indignante hoy la situación para nosotros, como fue también anoche que fuimos rodeados por los cascos azules y los policías, donde formaron un círculo alrededor nuestro y no nos dejaron avanzar. Incluso el comandante nos acusó de obstaculizar el paso y nosotros nos llevábamos a la misma velocidad que los vehículos... hostigamientos incluso, nos cierran el paso y lo único que nosotros queremos es ser visualizados”, expresó la dirigente sindical.

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González cuestionó que el objetivo del despliegue policial busque ocultar el conflicto ante la mirada de los visitantes extranjeros que llegaron por el Rally.

“Lo que hacen es cerrar absolutamente con sus cuerpos la visualización para que los extranjeros y todos los paraguayos que pasen por aquí no sepan hoy lo que sus médicos están pasando. Pero yo creo que eso ya es imposible, que todo el país ya sabe y que hay un desvío de atención de parte del propio Gobierno”, denunció.

🏥 Quinto día de huelga médica: Gremios del sector salud trasladan sus movilizaciones a Encarnación (Itapúa), aprovechando la atención concentrada en la ciudad por el Rally Mundial.



Exigen reivindicaciones laborales y presupuesto para el sector.#MóvilABC - @AcostaLilian1… pic.twitter.com/Alyumg0LfF — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 28, 2026

Duras críticas a la ministra de Salud y al libreto oficial

La dirigente médica rechazó las declaraciones vertidas por las autoridades del Ministerio de Salud respecto a una supuesta implementación de la carrera sanitaria y cuestionó directamente a la titular de la cartera, María Teresa Barán.

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“Nosotros hablamos de un reajuste salarial, mejorar las condiciones dentro de los hospitales y ellos lo que hacen es salir con otro libreto, que todos hablan de una carrera que va a tardar dos años en ser implementada y sin presupuesto. Así que no es la solución, la ministra sigue mintiendo y acá desde Encarnación, desde su ciudad, le digo que ella al gremio médico no nos representa”.

Asimismo, una de las médicas intervinientes de la zona sumó duras apreciaciones sobre la gestión sanitaria: “Fuimos ninguneados por la ministra de Salud, no peleó por el presupuesto de sus médicos, no peleó por el presupuesto de su gente... Va a quedar en la historia como la peor ministra de Salud que hemos tenido”, dijo.

Renuncia masiva de cirujanos pediatras y continuidad de medidas

La crisis en la salud pública sumó un capítulo crítico tras confirmarse la renuncia masiva de 39 cirujanos pediatras en centros asistenciales de referencia como el Hospital Nacional de Itapúa y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

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Al respecto, la Dra. Rosana González advirtió sobre el impacto directo que tendrá la postura del Gobierno en la atención médica de los niños.

“Nuestros colegas especialistas y subespecialistas ayer en el local del Sindicato Nacional de Médicos anunciaron oficialmente las renuncias masivas y eso lo único que va a afectar es la atención especializada en los hospitales. Piensen en sus hijos, dejen la soberbia de lado, porque los únicos que van a sufrir acá son nuestros pacientes”, exhortó.

Respecto al futuro del conflicto tras concluir los cinco días de huelga, González garantizó que las acciones de protesta continuarán: “Hoy es el último día oficial de la huelga, pero nosotros vamos a volver a llamar a una asamblea y si necesitamos hacer 10 huelgas más lo vamos a hacer. No es en contra de la población, pero acá hay un gobierno que no nos está respondiendo hasta ahora”, finalizó.

En Asunción, siguen frente al MEF

Al tiempo que el grueso se moviliza en Itapúa, en Asunción, más de 500 profesionales médicos y estudiantes de medicina se concentran pacíficamente frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre la intersección de las avenidas Mariscal López y Bernardino Caballero en Asunción.

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La movilización busca visibilizar las exigencias centrales del gremio: un reajuste salarial justo, la mejora sustancial de las condiciones laborales e infraestructura hospitalaria, y el cese de la inoperancia institucional en el sistema sanitario público.

La Dra. Karen Figueredo, vocera del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), declaró desde el lugar de protesta que el gremio se mantiene unido frente al silencio del Estado.

“Estamos en la lucha y en nuestro último día de huelga. Queremos demostrar que estamos unidos y que no vamos a retroceder ni un paso. No dejamos de ceder en nuestros ideales ante la falta de propuestas concretas por parte de las autoridades”, recalcó la profesional de salud.

Figueredo precisó que la concentración en la capital aglutina a médicos provenientes de Asunción y el departamento Central, además de profesionales que no pudieron trasladarse a Encarnación. Asimismo, confirmó que en el interior del país las protestas se llevan a cabo en los hospitales cabecera de las distintas regiones sanitarias.

🔴ÚLTIMO DÍA DE HUELGA | MÁS DE 500 MÉDICOS Y ESTUDIANTES SE MOVILIZAN



Representantes del SINAMED y profesionales del blanco se concentran en las inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (Av. Mariscal López y Bernardino Caballero).



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Alcance a nivel país

Por su parte, el Dr. José Vargas, también vocero del Sinamed, destacó la gran repercusión que ha tenido la medida de fuerza en sus cinco días de duración.

“En cada rincón del Paraguay tenemos un médico que se está plegando a la huelga. Hoy un gran contingente de médicos está apostado también en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, manifestándose de manera pacífica”, indicó.

Desarrollo de la jornada

Aunque la concentración frente al MEF estaba prevista inicialmente hasta las 13:00, los dirigentes gremiales señalaron que la manifestación podría extenderse durante toda la jornada, ya que más profesionales de blanco y estudiantes continúan sumándose al transcurrir las horas. Los manifestantes exigieron recibir respuestas formales y por escrito antes de dar por finalizada la huelga.