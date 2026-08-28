Médicos cierran la PY01 en Misiones y campesinos se suman a la protesta

El kilómetro 234 de la ruta PY01, específicamente el cruce Santa María, fue el epicentro del quinto día de huelga de los médicos del departamento de Misiones, quienes realizaron cierres intermitentes de la ruta.

En ese sentido, el doctor Mario Acosta mencionó que “es la quinta jornada de resistencia, quinta jornada de aguante y continuaremos hasta que podamos lograr los objetivos que nos propusimos como gremio médico, en pos del pueblo paraguayo”.

Acosta afirmó que la movilización no busca beneficiar únicamente al gremio médico, sino también al pueblo paraguayo.

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Señaló que la precariedad en el sistema de salud es tal que, en muchas ocasiones, los profesionales deben realizar colectas entre colegas o poner dinero de su propio bolsillo para comprar insumos y medicamentos.

Además, lamentó que los pacientes lleguen a los hospitales y no puedan recibir siquiera los insumos más básicos para su atención, pese a que algunos tienen un costo de apenas G. 5.000 o G. 10.000.

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“A nosotros nos duele en el alma porque quien estudia Medicina tiene al menos 10 años de formación, y no poder brindar todo lo que sabemos es muy frustrante. No es por falta de capacidad, sino porque tenemos una salud pública dejada y olvidada. La salud pública siempre está presente en el discurso de todos los candidatos, pero nunca ponen en práctica lo que pregonan durante sus campañas políticas”, manifestó Acosta.

Campesinos se suman a la huelga médica

Durante esta jornada de protesta, los médicos recibieron el acompañamiento de miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM), quienes se sumaron a la movilización en respaldo a los reclamos del sector y en defensa de la salud pública, que, según señalaron, atraviesa una situación crítica.

En ese contexto, el presidente de la OCM, Mario Talavera, señaló que acompañan la movilización de los médicos con el objetivo de presionar al Gobierno para que atienda las reivindicaciones del sector de la salud.

“Estamos viniendo a acompañar la lucha de los sindicatos médicos y, de esa forma, tratar de forzar que el Gobierno nacional pueda atender el reclamo del sector de la salud”, manifestó.

Talavera sostuvo que actualmente la salud pública se encuentra desatendida por el Gobierno y cuestionó la falta de medicamentos, insumos básicos y profesionales médicos en los hospitales.

“No tenemos medicamentos, existen faltantes de insumos básicos y faltan más profesionales médicos en casi todos los hospitales”, agregó.

El dirigente campesino anunció que, si la medida de fuerza continúa la próxima semana, se convocará a unos 200 campesinos miembros de la OCM para acompañar esta causa nacional.