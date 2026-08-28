Nacionales
28 de agosto de 2026 a la - 10:35

Policía retiene a manifestantes y evita corte de tramo de enlace del Mundial de Rally

Mujer con camiseta de SINADES levanta la mano con un teléfono mientras policías alineados observan en un entorno cargado de banderas paraguayas.
Un grupo de policías impide el avance de médicos en Encarnación cuando se dirigían a la zona del Rally Mundial.Sergio González

Un operativo policial se dispuso para detener el avance de los médicos manifestantes, quienes marchaban con destino al tramo de acceso del Rally Mundial. El director de operaciones de la Policía anunció que no permitirán cierres de ruta en Encarnación.

Por Sergio González

La manifestación de médicos se desarrolla en la ruta PY06 y fueron detenidos por un contingente policial que evitó que avanzaran. Los sindicalistas tenían como objetivo alcanzar el kilómetro 9 de la ruta, sitio donde se encuentra el empalme con la ruta de acceso a Puerto Campichuelo.

Esa arteria vial es utilizada por corredores del Campeonato Mundial de Rally (WRC), que se está desarrollando en el séptimo departamento. Los automóviles circulan a grandes velocidades por las rutas en ese sector hasta Encarnación.

El contingente policial se colocó a unos quinientos metros del lugar para evitar el avance de los manifestantes. Los uniformados contaron con personal táctico, de prevención y seguridad masculino y femenino, a cargo del director de Policía en Itapúa, comisario Hilario Godoy.

Grupo de policías alineados frente a manifestantes con batas blancas y banderas, en un ambiente tenso y de protesta.
Efectivos policiales detuvieron el avance de médicos que protestaban por sus derechos en Encarnación.

El jefe de operaciones de la Policía Nacional, comisario Juan Agüero, adelantó que no se permitirán cortes de ruta en la ciudad. Sobre el desarrollo del Rally, indicó que resguardarán a los manifestantes en paralelo con el mantenimiento del operativo del evento internacional.

Lea más: Huelga y Mundial de Rally: médicos intensifican protestas en Encarnación y denuncian cerco policial

“Nos tratan como criminales”

Los manifestantes denunciaron que la Policía los cercó desde tempranas horas, evitando que la manifestación tuviera visibilidad siquiera. Posteriormente, los médicos retornaron hasta la zona de la carpa de concentración, ubicada en el kilómetro 10 de la ruta PY06.

En el quinto y último día de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), cientos de profesionales instalaron la «Carpa de la Resistencia» sobre la Ruta Sexta.
En el quinto y último día de la huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), cientos de profesionales instalaron la "Carpa de la Resistencia" sobre la Ruta Sexta.

La sindicalista Andrea González indicó que los uniformados “nos tratan como criminales, nos encierran y evitan que se vean nuestros reclamos”, resaltó.

No descartan que en el transcurso del día retomen el camino hacia otros tramos de enlace del Mundial de Rally, que circulará esta jornada por Cambyretá, Nueva Alborada y Capitán Miranda.

Por su parte, las fuerzas de seguridad manifestaron que están en alerta máxima durante el desarrollo de la competencia del WRC.