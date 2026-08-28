Policía retiene a manifestantes y evita corte de tramo de enlace del Mundial de Rally

La manifestación de médicos se desarrolla en la ruta PY06 y fueron detenidos por un contingente policial que evitó que avanzaran. Los sindicalistas tenían como objetivo alcanzar el kilómetro 9 de la ruta, sitio donde se encuentra el empalme con la ruta de acceso a Puerto Campichuelo.

Esa arteria vial es utilizada por corredores del Campeonato Mundial de Rally (WRC), que se está desarrollando en el séptimo departamento. Los automóviles circulan a grandes velocidades por las rutas en ese sector hasta Encarnación.

El contingente policial se colocó a unos quinientos metros del lugar para evitar el avance de los manifestantes. Los uniformados contaron con personal táctico, de prevención y seguridad masculino y femenino, a cargo del director de Policía en Itapúa, comisario Hilario Godoy.

El jefe de operaciones de la Policía Nacional, comisario Juan Agüero, adelantó que no se permitirán cortes de ruta en la ciudad. Sobre el desarrollo del Rally, indicó que resguardarán a los manifestantes en paralelo con el mantenimiento del operativo del evento internacional.

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“Nos tratan como criminales”

Los manifestantes denunciaron que la Policía los cercó desde tempranas horas, evitando que la manifestación tuviera visibilidad siquiera. Posteriormente, los médicos retornaron hasta la zona de la carpa de concentración, ubicada en el kilómetro 10 de la ruta PY06.

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La sindicalista Andrea González indicó que los uniformados “nos tratan como criminales, nos encierran y evitan que se vean nuestros reclamos”, resaltó.

No descartan que en el transcurso del día retomen el camino hacia otros tramos de enlace del Mundial de Rally, que circulará esta jornada por Cambyretá, Nueva Alborada y Capitán Miranda.

Por su parte, las fuerzas de seguridad manifestaron que están en alerta máxima durante el desarrollo de la competencia del WRC.