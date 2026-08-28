Ministerio de Trabajo realiza jornada de empleo: registrate en EmpleaPy este viernes

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) impulsa una nueva iniciativa para potenciar las oportunidades de inserción laboral en el país.

Este viernes 28 de agosto, la Dirección General de Empleo será sede de una jornada especial orientada a fortalecer los perfiles de los buscadores de empleo y acercarlos a herramientas clave para su desarrollo profesional.

La convocatoria está abierta al público de 08:00 a 12:00 en las instalaciones ubicadas en Perú esquina Río de Janeiro, en Asunción.

Durante el evento, los asistentes podrán acceder de forma directa a los servicios de empleo del MTESS, los cuales incluyen:

Registro en la plataforma EmpleaPy: Para formar parte de la red digital pública de empleo y postularse a vacantes vigentes.

Preparación para entrevistas laborales: Espacios de asesoramiento para afrontar con éxito los procesos de selección.

Evaluación de fortalezas y habilidades: Asistencia técnica orientada a identificar, potenciar y destacar el perfil laboral de cada participante.

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Estas acciones buscan dotar a la ciudadanía de las capacidades y recursos necesarios para afrontar con éxito futuras oportunidades laborales en el mercado de trabajo.