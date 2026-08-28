Yaguareté Forest completa una semana de protesta y mantiene paralizadas las clases por falta de rubros

Padres de familia, docentes y estudiantes permanecen movilizados y mantienen la toma de la institución, mientras aguardan respuestas concretas de las autoridades educativas. La medida de fuerza comenzó el lunes y, hasta este viernes, los estudiantes continúan sin desarrollar actividades académicas.

Durante la semana, representantes de las autoridades educativas de la zona asumieron el compromiso de gestionar y solucionar la falta de un rubro, situación que representa un avance para la comunidad; sin embargo, los padres y docentes sostienen que el compromiso no es suficiente y exigen además una respuesta para las 54 horas cátedra que necesita el colegio.

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La comunidad educativa reclama un rubro para el nivel escolar y 54 horas cátedra para el nivel medio, denunciando que la falta de estos recursos afecta directamente el desarrollo de las actividades y que algunos docentes incluso estarían trabajando sin percibir remuneración.

El conflicto educativo tiene sus antecedentes en una crisis que se inició el año pasado, cuando un docente fue apartado de su cargo y sometido a un sumario administrativo. Desde entonces, la comunidad quedó dividida entre quienes respaldan al docente y reclaman su restitución y quienes se oponen a su retorno.

La situación generó además dificultades para la designación y aceptación de docentes reemplazantes, mientras el educador apartado cumple funciones en otro sector durante la sustanciación del proceso administrativo.

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Aunque durante este año se logró cierta estabilidad con la distribución de algunos rubros, persiste el déficit de un rubro y las 54 horas cátedra, por lo que la comunidad decidió mantener la protesta hasta obtener respuestas definitivas.

Los padres aseguran que la movilización y la toma de la institución representan el último recurso utilizado para llamar la atención de las autoridades. Señalan que valoran el compromiso asumido para el rubro, pero consideran indispensable que también se resuelva el pedido de las 54 horas cátedra.

La comunidad advierte que continuará movilizada durante la próxima semana si no recibe respuestas concretas y una solución integral a sus reclamos. El objetivo es lograr que se regularice la situación y que los estudiantes puedan retornar a las aulas con todos los docentes y horas necesarias para garantizar el desarrollo normal del año lectivo.