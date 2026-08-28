Rally y huelga de médicos: Policía advierte que no permitirá cierres de rutas en Encarnación

La Policía Nacional desplegó un importante contingente de agentes en todo el departamento de Itapúa, con especial atención al tramo 1, ante el inicio del Mundial de Rally y la manifestación de médicos en huelga.

El director de Operaciones Tácticas de la Policía, comisario Juan Agüero, explicó que el operativo contempla presencia policial en distintos puntos del departamento, especialmente en las zonas vinculadas al desarrollo de la competencia automovilística.

El comisario aclaró que la Policía reconoce el derecho de los médicos a manifestarse, pero remarcó que existen límites que deben ser respetados.

“La Policía va a estar acompañando en todo momento; no podemos permitir cierre de rutas ni disturbios. Estamos buena cantidad de personal policial. Vamos a acompañarles hasta cierto límite que pueden llegar; no todo está permitido”, declaró.

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Policía advierte sobre cierre de rutas durante manifestaciones

En ese sentido, el jefe policial sostuvo que el cierre de rutas constituye un delito y señaló que quienes no participan de una manifestación también tienen derecho a circular libremente.

“No puede estar un ciudadano que quiera disfrutar que se le esté interrumpiendo a través de una manifestación o cierre de ruta. Si uno no está plegado a la manifestación, nadie le puede obligar”, expresó.

Los médicos decidieron trasladar el grueso de la manifestación a Encarnación, donde las autoridades del Poder Ejecutivo se instalaron en el marco del Mundial de Rally.

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Mundial de Rally: Policía explica dónde puede ubicarse el público

Respecto al operativo de seguridad para la competencia, Agüero también brindó recomendaciones a los espectadores que acudirán a los tramos del rally.

Explicó que el público podrá permanecer en los sectores señalizados con cinta verde, mientras que estará prohibido ubicarse en las zonas delimitadas con cinta roja.