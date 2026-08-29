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29 de agosto de 2026 a la - 18:15

Hackean cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público y fiscales investigan el caso

Facha de la Fiscalía General del Estado.
Facha de la Fiscalía General del Estado.Gentileza

El Ministerio Público informó sobre un incidente de seguridad digital que afectó a su cuenta oficial de Instagram durante la madrugada de este sábado. Las autoridades anunciaron que remitirán todos los datos de la vulneración a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos para iniciar la investigación pertinente.

Por ABC Color

Según lo expuesto en el comunicado institucional emitido por la Fiscalía este sábado, la vulneración del perfil oficial de la institución en Instagram (@ministeriopublico_py) permitió que desconocidos realizaran “dos publicaciones ajenas a las personas encargadas de manejar los canales institucionales”.

Dichos contenidos irregulares “permanecieron visibles por un breve periodo, hasta que la situación fue identificada y se adoptaron las medidas correspondientes para recuperar y asegurar la cuenta”, señalaron desde el organismo estatal.

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Investigación a cargo de Delitos Informáticos

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía confirmó las acciones legales y técnicas que se llevarán a cabo internamente para dar con los responsables del hackeo.

“Los antecedentes y datos vinculados al incidente serán remitidos a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público, a fin de realizar las verificaciones e investigaciones pertinentes”, señala parte del comunicado institucional.

Finalmente, la institución advierte a la ciudadanía sobre cualquier eventualidad o actividad sospechosa que pudiera haberse originado durante el lapso del hackeo, poniendo en conocimiento público la situación ante posibles interacciones no autorizadas realizadas desde la plataforma afectada.

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