Hackean cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público y fiscales investigan el caso

Según lo expuesto en el comunicado institucional emitido por la Fiscalía este sábado, la vulneración del perfil oficial de la institución en Instagram (@ministeriopublico_py) permitió que desconocidos realizaran “dos publicaciones ajenas a las personas encargadas de manejar los canales institucionales”.

Dichos contenidos irregulares “permanecieron visibles por un breve periodo, hasta que la situación fue identificada y se adoptaron las medidas correspondientes para recuperar y asegurar la cuenta”, señalaron desde el organismo estatal.

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Investigación a cargo de Delitos Informáticos

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía confirmó las acciones legales y técnicas que se llevarán a cabo internamente para dar con los responsables del hackeo.

“Los antecedentes y datos vinculados al incidente serán remitidos a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público, a fin de realizar las verificaciones e investigaciones pertinentes”, señala parte del comunicado institucional.

Finalmente, la institución advierte a la ciudadanía sobre cualquier eventualidad o actividad sospechosa que pudiera haberse originado durante el lapso del hackeo, poniendo en conocimiento público la situación ante posibles interacciones no autorizadas realizadas desde la plataforma afectada.

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