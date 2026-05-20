Video: bomberos inspeccionan hidrantes del Mercado 4 mientras persisten falencias en infraestructura

Bomberos voluntarios, junto con funcionarios de la Municipalidad de Asunción, realizaron en la noche del martes una inspección de hidrantes en inmediaciones del Mercado Municipal Nº 4, considerado uno de los puntos comerciales más sensibles de la capital ante riesgos de incendio.

El operativo incluyó controles de presión, estado de válvulas y accesibilidad de las bocas hidrantes ubicadas en distintos sectores del populoso centro comercial.

El director del Mercado 4, Alejandro Buzo, señaló que el procedimiento forma parte de un plan de prevención impulsado desde el año pasado con apoyo de distintas compañías de bomberos.

“No podemos dejar pasar lo que vino ocurriendo en otros mercados, que también es un llamado de atención”, afirmó.

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Bomberos confirman operatividad de hidrantes

El capitán Carlos Céspedes, de la Vigésima Compañía del CBVP, explicó que durante la inspección verificaron el funcionamiento integral de los hidrantes.

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“Se verifican los vástagos, las llaves de apertura, las salidas y la presión residual”, detalló.

Según indicó, todos los hidrantes inspeccionados en la zona del Mercado 4 se encuentran operativos y en condiciones de responder ante incendios de gran magnitud.

En el operativo participaron compañías de bomberos de distintos puntos de Asunción.

Las verificaciones se realizan dos veces al año, principalmente antes de temporadas consideradas críticas por el aumento de actividad comercial y riesgo de siniestros.

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Municipalidad admite falencias estructurales

Pese al resultado positivo de los controles, desde la Municipalidad reconocieron que el Mercado 4 arrastra graves problemas de infraestructura y prevención.

Buzo admitió que el sistema contra incendios del nuevo edificio financiado años atrás con recursos de Itaipú quedó inconcluso y actualmente no funciona.

“No hay sistema hidráulico ni sistema de detección”, reconoció.

También alertó sobre problemas estructurales en la zona donde se encuentra el tanque de agua del edificio, situación que ya fue comunicada a la binacional.

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Preocupación por instalaciones eléctricas y techos viejos

Las autoridades municipales señalaron además que otros mercados municipales presentan importantes deficiencias, especialmente en instalaciones eléctricas y estructuras deterioradas.

Según Buzo, uno de los principales problemas aparece durante jornadas de lluvia, debido a filtraciones y techos antiguos.

La comuna inició relevamientos eléctricos y trabajos de regularización de medidores junto con la ANDE, aunque reconoció limitaciones presupuestarias para encarar reparaciones de fondo.

“Hay una debilidad en infraestructura que corresponde a muchísimos años de falta de mantenimiento”, sostuvo.

El director insistió en que la mejora real de las condiciones de seguridad requiere inversiones importantes y no solamente medidas preventivas o controles periódicos.