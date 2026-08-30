Colegio de Abogados repudia agresión y secuestro a letrado durante diligencia en Asunción

El pasado viernes 28 de agosto de 2026, el abogado Ygnacio Sánchez acudió a una diligencia de cobro extrajudicial vinculada a un conflicto contractual en Asunción.

Según la denuncia pública formulada por el profesional y respaldada por registros audiovisuales viralizados en redes sociales, el letrado fue interceptado, rodeado y agredido por varias personas.

Ante estos hechos de público conocimiento, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) emitió un contundente comunicado dirigido a la ciudadanía, las autoridades y la comunidad jurídica bajo la premisa de que “cuando no impera la justicia, impera la violencia”.

En su primer punto, el gremio expresó su más enérgico repudio ante los actos de violencia física y la presunta privación de libertad sufrida por el Abg. Ygnacio Sánchez en el ejercicio de su profesión.

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La nucleación remarcó que cualquier agresión, intimidación o coacción contra un abogado trasciende el ámbito individual, vulnerando de forma directa los principios esenciales del Estado de derecho y el acceso a la justicia.

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Asimismo, el Consejo Directivo manifestó su plena solidaridad institucional con el profesional afectado, garantizando el acompañamiento gremial necesario y reafirmando que ningún profesional del derecho debe ser objeto de ataques o restricciones ilegítimas por cumplir con sus deberes.

Relevancia penal y exigencia al Ministerio Público

El gremio señaló que los hechos denunciados revisten, prima facie, relevancia penal y resultarían subsumibles en conductas punibles de acción penal pública, quedando a cargo de los órganos competentes determinar la calificación jurídica definitiva tras las pesquisas.

En una advertencia de carácter estructural, el Colegio de Abogados alertó que este episodio no constituye un hecho aislado, sino que se inserta dentro de un clima alarmante de crecientes agresiones y amenazas que afectan transversalmente a jueces, fiscales, defensores públicos y abogados.

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Ante este escenario, la institución instó de manera enérgica al Ministerio Público y a las autoridades competentes a actuar con absoluta celeridad, seriedad y diligencia para lograr la individualización y captura de todos los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Finalmente, exigieron garantías efectivas para salvaguardar la integridad de todos los operadores del sistema de justicia, recordando que la violencia en el ejercicio profesional es intolerable y no puede permanecer impune.