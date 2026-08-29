Drama en el Acosta Ñu: 80% de médicos de terapia van a renunciar mientras falta hasta jeringa

“Ellos piensan que es un juego, pero es la salud de nuestros hijos”, lamentan padres de niños internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, que esta mañana se movilizaron en apoyo a los médicos terapistas que presentarán renuncia por el bajo salario y la falta de insumos y medicinas que urgen para ejercer en condiciones su trabajo.

Tras cinco días de huelga a nivel nacional, los médicos dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a cargo de María Teresa Barán, analizan cómo seguirán las medidas de fuerza en su intento por cumplir su objetivo: aumento salarial para todos, doble paga por feriados trabajados y mejores condiciones de trabajo en los hospitales, entre otras reivindicaciones.

Por de pronto, entre otros sectores médicos, miembros de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos anunciaron la presentación de renuncias masivas para el lunes y advirtieron, en un comunicado, que la especialidad entró en una “zona de conflicto”.

Zona de conflicto: intensivistas alistan la entrega de renuncias para el lunes

En principio, alrededor del 80% de los terapistas especializados en el área de pediatría estarían renunciantes, informaron. Así como esta medida afecta en el Hospital Acosta Ñu, donde el 85% de 141 médicos estaría presentando su dimisión, en el Hospital De Trauma, insignia del Ministerio de Salud, 19 de los 21 médicos especializados en terapia intensiva pediátrica, están renunciantes.

En apoyo a los profesionales, y ante esta alerta en salud pediátrica, esta mañana familiares de niños internados en UTI del Acosta Ñu, se manifestaron. Exigen al Gobierno del presidente Santiago Peña, respuestas inmediatas: atender el reclamo de los médicos y la falta crítica de insumos y medicamentos.

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“Defender a los médicos es defender a nuestros niños”, dice Juana Rayes, quien habló con ABC Tv en representación de los manifestantes que, entre sollozos sostenían letreros dirigidos principalmente a Santiago Peña.

“Señor presidente, escuche al hospital de nuestros niños; sin especialistas no hay milagro”, decía un letrero. “Merecemos atención de calidad”, “el cáncer no espera; solución inmediata a los médicos que salvan a nuestros hijos, Mi hijo está vivo gracias a los médicos del Acosta Ñu”, decían otros carteles.

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“Acá tenemos buenos especialistas, pero lastimosamente nos está pasando esto. Los padres queremos apoyar a los médicos, porque no solo están pidiendo reajuste de sus salarios, sino también insumos, que es una realidad (la falta) que nosotros estamos pasando día a día”, indicó Juana Reyes.

La mamá contó que su niña fue derivada al Acosta Ñu desde Ciudad del Este hace más de 30 días. “En mi hija, yo veo cómo mejora día a día, cómo le tratan los médicos y cómo los médicos tratan de poner colaboración para que no les falte a mi hija y a otros niños en la terapia”, dijo. “Hay mucha preocupación de que renuncien los especialistas, mi hija les necesita, igual que los nefrólogos, neurólogos”, lamentó Reyes.

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Cuando se les consultó sobre medicinas e insumos, los familiares afirmaron que “insumos y medicamentos prácticamente no hay más nada esta semana; estamos comprando a cada rato. No hay jeringas, no hay gasa”. “Te piden prestado el leucoplast”, agregaron los manifestantes, varios de ellos con lágrimas en los ojos.

“Ellos piensan que es un juego, pero no; es la vida de nuestros hijos la que está en riesgo”, remató contundente Juana Reyes y consideró injusto que los médicos sigan sin respuestas concretas mientras el presidente de la República, Santiago Peña, disfruta del Mundial de Rally que se disputa en Itapúa.

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Por su parte, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos (SPCIP), doctora Sandra Pránte, explicó a ABC Tv que la declaración de “zona de conflicto”, “es para que todos tomemos con cautela lo que pasa alrededor del área”.

“Por ejemplo, los colegas que están renunciando a un lugar en el cual no se sienten seguros, no tienen los instrumentos necesarios para realizar su trabajo de forma segura; recomendamos al resto, que no es un lugar para entrar sin que eso se resuelva”, señaló la especialista.

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“La gente, de repente cree que va a venir otra gente a tomar esos lugares. Realmente creo muy difícil que se pueda hacer eso porque prácticamente el 80 a 90% de los terapistas pediátricos del Paraguay están renunciantes”, indicó Pránte en otro momento.

La presidenta de la Sociedad detalló que “las terapias están trabajando a full; nosotros no dejamos de trabajar durante la huelga porque somos médicos esenciales. Nosotros estamos juntando las renuncias, no las presentamos aún (...) La idea es recolectar todas las renuncias e ir a presentarlas el lunes”.