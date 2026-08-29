¿Qué viene después de la huelga de médicos? “La crisis ya se visualizó”, remarca Sinamed

Cumplido el cronograma de cinco días de huelga nacional convocado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), la secretaria general del gremio, doctora Rossana González, confirmó que el servicio de atención médica quedó restablecido. Respecto a las consultas y procedimientos agendados, subrayó el cuidado en la planificación del reclamo.

“Se normaliza a partir de hoy, porque la huelga oficialmente el cronograma fue hasta el día de ayer. Nosotros somos muy respetuosos de todas las normativas y hoy los que ya tienen consultorio programado se realiza de forma normal. Yo quiero aclarar en este punto que nuestro objetivo nunca fue la población”, enfatizó.

Una semana sin acuerdo y el rechazo a la “distracción” de la carrera sanitaria

Frente a versiones oficiales que sugerían el planteamiento de alternativas, González remarcó que no existió una negociación real con el Ministerio de Salud ni con el Ministerio de Economía y Finanzas.

“No se levantó la huelga, conceptualmente (...) Nosotros teníamos las fechas estipuladas que habíamos anunciado de la huelga y ayer finalizó el tiempo... No hubo acuerdo porque no hubo planteamiento. Entonces, lo que ocurrió fue que se cumplió el plazo de finalización de la huelga”, aclaró la doctora.

En cuanto a la carrera sanitaria citada como alternativa por las autoridades, González la calificó como inviable a corto plazo y criticó el desconocimiento del Ministerio sobre su propia propuesta. “Una carrera sanitaria, para que todos sepan, es un proyecto de ley que está dormido en el Ministerio de Salud hace treinta años... Llevaría mínimamente cuatro años o más para su aplicación”, dijo.

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Añadió además duras observaciones hacia la ministra María Teresa Barán. “Ella lo único que dijo fue: ‘puede ser la carrera sanitaria’... Le dijimos: ‘A ver, ministra, explíquenos... No supo respondernos, desconocía totalmente... No es solución, es una distracción, es una mentira lo que está ofreciendo”, expresó la líder gremial.

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Respaldo a sociedades médicas y renuncias en bloque

Durante el periodo de protesta, diversos sectores especializados, como la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos, se declararon en zona de conflicto y anunciaron dimisiones ante la falta de respuestas. La secretaria de Sinamed expresó el respaldo de los 11.000 médicos del sistema público a estas decisiones de los gremios específicos.

“Esto que ustedes están viendo es ya una respuesta al grupo de médicos, al gremio que se unió y hoy estamos hablando en una sola voz. Estas personas que hoy están declarándose en renuncia forman sociedades pequeñas de treinta y dos, máximo cien especialistas que no existen en el país. Y también demuestran que si se van, no hay otros profesionales que puedan ocupar su lugar”, aseveró, remarcando los años de capacitación requeridos para formar estos equipos de alta complejidad.

Según confirmó, las renuncias formales comenzarán a materializarse en mesa de entrada a partir del lunes.

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Próximos pasos del sector de la salud

A pesar del cierre de la jornada de huelga, el gremio sostendrá sus reclamos y evaluará nuevas convocatorias a asambleas en los próximos días para definir las acciones a seguir.

“Hoy, no es que se acabó la huelga. No, los problemas están latentes ahí (...) Acá la crisis ya se visualizó; ahora, lo que nosotros necesitamos es que se resuelva esta crisis, independientemente dentro o no de una huelga. Ahora el Gobierno tiene que enfocarse a resolver. Nosotros vamos a continuar movilizándonos de alguna forma entre las actividades que vamos haciendo”, puntualizó.

Por último, González se refirió a los incidentes registrados en el interior del país durante el desarrollo de las manifestaciones, calificando de desmedida la actuación policial frente a una protesta pacífica. “Los policías estuvieron muy agresivos, ellos (los manifestantes) en ningún momento incidentaron, sino que hubo una respuesta desmedida de parte de los agentes policiales que empezaron a disparar también gases lacrimógenos... Nosotros no somos un peligro para nadie”.

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