De Tobatí a China: mujeres que mantienen viva la tradición de la arcilla

En las manos de Carolina Noguera, el barro se convierte en piezas que llevan consigo una historia familiar y cultural. Desde hace aproximadamente cuatro décadas, la artesana de la compañía 21 de Julio, Tobatí, se dedica a la cerámica y mantiene un conocimiento que recibió de su madre y que actualmente transmite a sus propias hijas.

Su historia fue llevada a la pantalla en “Hijas de la arcilla”, una serie documental internacional de tres capítulos producida por CGTN Español, de China Media Group (CMG). La propuesta recorre el trabajo de las mujeres dedicadas a la cerámica y establece un vínculo entre la tradición paraguaya y la de Jingdezhen, considerada la “capital mundial de la porcelana”.

Un oficio aprendido en familia

Carolina creció en una familia estrechamente vinculada a la alfarería. Su madre, Mercedes Noguera, fue una reconocida ceramista y dedicó gran parte de su vida a este oficio. Incluso mientras cuidaba a sus 15 hijos continuó trabajando con la arcilla.

Las enseñanzas pasaron posteriormente a Carolina y sus hermanas. Con el paso de los años, ella tomó la posta y hoy comparte esos conocimientos con su hija, manteniendo una cadena de aprendizaje que se extiende por varias generaciones.

La producción del mencionado documental muestra precisamente ese aspecto: la cerámica no es solamente la elaboración de un objeto, sino también la conservación de conocimientos, técnicas y experiencias que sobreviven gracias a la transmisión familiar.

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Del barro a la pieza terminada

El trabajo de Carolina abarca prácticamente todo el proceso de producción. La jornada comienza con la búsqueda y extracción de los materiales utilizados para elaborar las piezas: el ñai’ũ, conocido como barro negro, y el caolín o barro blanco.

Luego viene la preparación de la materia prima, el modelado manual, el pulido y la cocción en hornos de leña. Finalmente, las piezas llegan a manos de los compradores.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran los ángeles negros, cuya particular tonalidad se logra mediante un tradicional procedimiento de ahumado durante la cocción.

La producción artística de Noguera también ha trascendido las fronteras de Tobatí. Sus obras forman parte de la colección permanente del Museo del Barro y fueron presentadas en muestras internacionales, entre ellas una exposición realizada en París.

El ñai’ũpo, una tradición que enfrenta dificultades

“Hijas de la arcilla” también muestra las dificultades que atraviesan las artesanas para preservar esta práctica tradicional.

Uno de los principales problemas es conseguir la materia prima. Los humedales donde históricamente se extrae el barro han ido disminuyendo y varios se encuentran actualmente dentro de propiedades privadas, situación que complica el acceso y eleva los costos para quienes dependen de este recurso.

Otro desafío es la continuidad del oficio. Las escasas posibilidades económicas que ofrece la actividad artesanal hacen que muchos jóvenes opten por otras alternativas laborales, reduciendo el número de personas dispuestas a aprender y continuar con esta tradición.

Un puente entre Paraguay y China

La serie documental viaja también hasta Jingdezhen, ciudad china reconocida mundialmente por su producción de porcelana. Allí, las cámaras siguen a mujeres ceramistas de distintas generaciones y muestran cómo una tradición de siglos puede mantenerse vigente mientras incorpora nuevas técnicas y formas de expresión.

Uno de los relatos presenta a una madre y su hija, integrantes de una familia vinculada al arte de la cerámica. Aunque inicialmente sus diferentes maneras de entender la creación artística provocaron diferencias, el deseo común de perfeccionar su trabajo terminó acercándolas.

La experiencia guarda un paralelismo con la historia de Carolina: en ambos lugares, la tradición se transmite entre generaciones, pero cada nueva generación debe encontrar su propia manera de continuarla.

La arcilla como punto de encuentro

Las artesanas paraguayas y chinas se encuentran separadas por miles de kilómetros y pertenecen a contextos culturales muy diferentes. Sin embargo, en el documental se encuentra un elemento común: la relación entre las mujeres, la tierra y el trabajo artesanal.

Aunque las protagonistas de ambos países no tuvieron un encuentro presencial, conocer que existen otras mujeres al otro lado del mundo dedicadas a preservar y desarrollar la cerámica generó sorpresa y admiración.

De esta manera, “Hijas de la arcilla” convierte al barro en un puente cultural entre Paraguay y China, y pone en valor a las mujeres que, generación tras generación, mantienen vivas técnicas que forman parte de la identidad de sus pueblos.

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Una producción internacional

La serie cuenta con tres episodios, de entre cinco y seis minutos y medio de duración, y fue realizada por CGTN Español. El equipo llevó adelante el rodaje en China durante junio de 2026 y posteriormente llegó a Paraguay en julio. Las escenas correspondientes al país fueron grabadas en la compañía 21 de Julio de Tobatí, en el departamento de Cordillera.

La serie tuvo su estreno el 25 de julio a través de las plataformas digitales de CGTN en chino y español, mientras que el 8 de agosto fue difundida en su página de Facebook en guaraní. Actualmente el material está disponible en las plataformas digitales de CGTN Español, donde se puede conocer más de las artesanas paraguayas y su vínculo con la tradición alfarera.

De esta manera la historia de Carolina y de las demás artesanas de Tobatí queda proyectada más allá de las fronteras paraguayas, mostrando que una tradición nacida de la tierra puede encontrar eco a miles de kilómetros, en otra cultura donde las manos de las mujeres también mantienen viva la memoria de la arcilla.

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