Pacientes oncológicos de Itauguá se suman a reclamos de los médicos

Pacientes oncológicos, familiares y médicos del Hospital Nacional de Itauguá realizaron una masiva manifestación esta mañana para exigir respuestas urgentes al Gobierno ante la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública.

La protesta visibilizó la cruda realidad que se vive en los pasillos del nosocomio, donde la falta de insumos básicos y equipos médicos condena a los enfermos a una larga espera que, en muchos casos, se traduce en muerte.

María Estela Galeano, integrante de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama, expresó con crudeza el dolor de las familias afectadas: “Nos estamos encadenando por las rejas para poder recibir un medicamento y poder vivir un día más con nuestras familias”.

Galeano también apuntó contra la tensión generada por la falta de recursos, señalando que muchas veces la frustración recae injustamente sobre el personal de blanco: “Lo primero que hacemos nosotros, los familiares, en la desesperación es chocarles a los médicos, porque no tenemos para poder comprar los insumos. Mientras hacemos una pollada o un sorteo, se muere nuestra gente. Esa es la realidad hoy en Paraguay”.

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En otro momento, la señora Galeano remarcó que los profesionales de salud enfrentan la emergencia con las manos atadas, careciendo de la tecnología mínima para diagnósticos y tratamientos oportunos.

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“No tenemos mamógrafo, no tenemos tomógrafos, ecografías están dando para enero. Se están suspendiendo cirugías por falta de insumos y porque somos pobres”, remarcó.

Los manifestantes no ocultaron su malestar ante las prioridades de las autoridades nacionales, lanzando duras críticas contra la administración central: “Basta de muertes por ser pobres. Estamos cansados y es lamentable que nuestro presidente le haga más caso al Rally. Así como las ruedas están girando en el Rally, la muerte está girando por nuestras vidas”.

La situación afecta de manera transversal a distintas áreas de la salud pública, dejando en evidencia un abandono institucional crónico. “Gente se está muriendo, niños se están quedando sin especialistas. Creo que los paraguayos también estamos viviendo en la burbuja en la que vive nuestro presidente, porque la realidad es esta”, enfatizó la integrante de la Asociación de pacientes oncológicos.

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Finalmente, sentenciaron que la inacción gubernamental tiene consecuencias fatales: “No hay consulta, no hay cirugías. ¿Dónde están los pacientes? Esperando en la lista de espera, esperando a no morir en esa espera. ¿Y dónde está el Estado? El Estado es responsable por cada vida que se está perdiendo hoy en nuestro país”, concluyó.