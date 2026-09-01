Alerta de fake news: falsa campaña de regalo de dinero por la Victoria de Boquerón

Autoridades y organismos de ciberseguridad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) han encendido las alarmas ante la propagación masiva de publicaciones falsas que circulan en plataformas digitales.

Estos contenidos fraudulentos utilizan la excusa de la conmemoración de la Victoria de Boquerón para prometer un supuesto regalo en efectivo de G. 500.000 dirigido a todos los ciudadanos en Paraguay.

La campaña engañosa simula estar vinculada al presidente de la República, Santiago Peña, e involucra de manera indebida a conocidas marcas de telefonía móvil con el fin de otorgarle una aparente credibilidad.

Sin embargo, se trata de una estafa conocida como phishing o suplantación de identidad digital.

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El modus operandi consiste en invitar a las víctimas a hacer clic en un enlace de origen dudoso y no oficial, que no corresponde a ningún portal gubernamental, bajo la promesa de comprobar requisitos e ingresar un número telefónico para cobrar el beneficio.

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Desde el sector oficial recuerdan a la ciudadanía la importancia de no ingresar a enlaces sospechosos, no compartir información personal o números de celular en sitios web no verificados, y desconfiar de este tipo de promesas económicas que solo buscan vulnerar la seguridad informática de las personas.